Смертельна ДТП на Одещині: в МВС назвали імена загиблих поліцейських
Усі вони були співробітниками Управління карного розшуку поліції Одещини
У поліції розповіли перші подробиці про правоохоронців, які 13 серпня розбилися у ДТП під Одесою. Наймолодшому з них було лише 26 років. Про це повідомляє поліція Одещини.
»Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють найщиріші співчуття родинам та близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами», – зазначили у повідомленні.
Імена загиблих правоохоронців:
- 38-річний майор поліції Ігор Ольховський;
- 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький;
- 26-річний капітан поліції Олександр Братінов.
Усі вони були співробітниками Управління карного розшуку поліції Одещини.
Нагадаємо: у селі Зоря Білгород-Дністровського району Одеської області потрапив у аварію службовий автомобіль поліції, внаслідок чого троє правоохоронців загинули, ще один був травмований.