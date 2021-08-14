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    Смертельна ДТП на Одещині: в МВС назвали імена загиблих поліцейських

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    Усі вони були співробітниками Управління карного розшуку поліції Одещини

    У поліції розповіли перші подробиці про правоохоронців, які 13 серпня розбилися у ДТП під Одесою. Наймолодшому з них було лише 26 років. Про це повідомляє поліція Одещини.

    »Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють найщиріші співчуття родинам та близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами», – зазначили у повідомленні.

    Імена загиблих правоохоронців:

    • 38-річний майор поліції Ігор Ольховський;
    • 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький;
    • 26-річний капітан поліції Олександр Братінов.

    Усі вони були співробітниками Управління карного розшуку поліції Одещини.

    Нагадаємо: у селі Зоря Білгород-Дністровського району Одеської області потрапив у аварію службовий автомобіль поліції, внаслідок чого троє правоохоронців загинули, ще один був травмований.

    Теги: МВС ДТП поліція
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    Смертельна ДТП на Одещині: в МВС назвали імена загиблих поліцейських