Смертельна ДТП на Одещині: в МВС назвали імена загиблих поліцейських

Усі вони були співробітниками Управління карного розшуку поліції Одещини

У поліції розповіли перші подробиці про правоохоронців, які 13 серпня розбилися у ДТП під Одесою. Наймолодшому з них було лише 26 років. Про це повідомляє поліція Одещини.

»Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють найщиріші співчуття родинам та близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами», – зазначили у повідомленні.

Імена загиблих правоохоронців:

38-річний майор поліції Ігор Ольховський;

45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький;

26-річний капітан поліції Олександр Братінов.

Усі вони були співробітниками Управління карного розшуку поліції Одещини.

Нагадаємо: у селі Зоря Білгород-Дністровського району Одеської області потрапив у аварію службовий автомобіль поліції, внаслідок чого троє правоохоронців загинули, ще один був травмований.