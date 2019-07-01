На Київщині святкували День Конституції з агітацією за «незалежного слугу народу» (фото, відео)



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На святі роздавали кульки із символікою кандидата Фото: Олександр Короленко, Facebook

У наметах агітатори збирали персональні дані виборців

28 червня у Броварах (у 97-му виборчому окрузі на Київщині) за сприяння кандидата у народні депутати Володимира Нідзельського організували святкування Дня Конституції з агітацією за кандидата. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Про підтримку кандидата неодноразово наголошувалось зі сцени. В парку Перемоги, де проходило свято, було розташовано близько 10-ти його наметів, в яких агітатори роздавали неонові браслети, ручки, прапорці, кульки із символікою кандидата і друковані інформаційні буклети. У цих наметах збирали персональні дані, зокрема, телефони людей, щоб кандидат у депутати міг особисто «дізнаватись про проблеми регіону».

Біля майдану Свободи зранку і до вечора були припарковані близько 5-ти мікроавтобусів із прізвищем кандидата. В них зберігались кульки, які періодично виносили до наметів і роздавали людям.

Хоча Нідзельський зареєстрований у 97 виборчому окрузі як кандидат-самовисуванець, у своїй агітаційній діяльності він використовує символіку, гасла та кольори у стилістиці політичної партії «Слуга народу». Зокрема, на кульках, автобусах, наметах та агітаційних листівках містився напис «Володимир Нідзельський незалежний слуга народу!».

Разом з тим, як зазначила спостерігачка «Опори», після того, як згорнули намети Нідзельського, на площу, де відбувався концерт, прийшла делегація із близько 20 людей із символікою іншого кандидата - Миколи Галушка, зареєстрованого 25 червня від політичної партії «Слуга народу». Вони також роздавали кульки зеленого та білого кольору, але вже з іншими написами – «Зе! депутат слуга народу Галушко Микола», розповсюджували агітаційні листівки на користь кандидата з його передвиборною програмою.

Як повідомлялося, партія «Слуга народу» в судовому порядку вимагає від Центральної виборчої комісії не допустити появу в бюлетенях інформації про партійність кандидатів-клонів.

Раніше представники партії «Слуга народу» подали заяви до правоохоронних органів про введення в оману виборців у зв'язку з реєстрацією на мажоритарних виборчих округах кандидатів-клонів партії «Слуга народу».