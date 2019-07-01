  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині святкували День Конституції з агітацією за «незалежного слугу народу» (фото, відео)

    • Розсилка
    На святі роздавали кульки із символікою кандидата - На Київщині святкували День Конституції з агітацією за «незалежного слугу народу» (фото, відео)
    На святі роздавали кульки із символікою кандидата
    Фото: Олександр Короленко, Facebook

    У наметах агітатори збирали персональні дані виборців

    28 червня у Броварах (у 97-му виборчому окрузі на Київщині) за сприяння кандидата у народні депутати Володимира Нідзельського організували святкування Дня Конституції з агітацією за кандидата. Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

    Про підтримку кандидата неодноразово наголошувалось зі сцени. В парку Перемоги, де проходило свято, було розташовано близько 10-ти його наметів, в яких агітатори роздавали неонові браслети, ручки, прапорці, кульки із символікою кандидата і друковані інформаційні буклети. У цих наметах збирали персональні дані, зокрема, телефони людей, щоб кандидат у депутати міг особисто «дізнаватись про проблеми регіону».

    Читайте також

    Біля майдану Свободи зранку і до вечора були припарковані близько 5-ти мікроавтобусів із прізвищем кандидата. В них зберігались кульки, які періодично виносили до наметів і роздавали людям.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Київщині святкували День Конституції з агітацією за «незалежного слугу народу» (фото, відео)
    На Київщині святкували День Конституції з агітацією за «незалежного слугу народу» (фото, відео)
    На Київщині святкували День Конституції з агітацією за «незалежного слугу народу» (фото, відео)
    На Київщині святкували День Конституції з агітацією за «незалежного слугу народу» (фото, відео)
    На Київщині святкували День Конституції з агітацією за «незалежного слугу народу» (фото, відео)

    Хоча Нідзельський зареєстрований у 97 виборчому окрузі як кандидат-самовисуванець, у своїй агітаційній діяльності він використовує символіку, гасла та кольори у стилістиці політичної партії «Слуга народу». Зокрема, на кульках, автобусах, наметах та агітаційних листівках містився напис «Володимир Нідзельський незалежний слуга народу!».

    Разом з тим, як зазначила спостерігачка «Опори», після того, як згорнули намети Нідзельського, на площу, де відбувався концерт, прийшла делегація із близько 20 людей із символікою іншого кандидата - Миколи Галушка, зареєстрованого 25 червня від політичної партії «Слуга народу». Вони також роздавали кульки зеленого та білого кольору, але вже з іншими написами – «Зе! депутат слуга народу Галушко Микола», розповсюджували агітаційні листівки на користь кандидата з його передвиборною програмою.

    7_64

    Як повідомлялося, партія «Слуга народу» в судовому порядку вимагає від Центральної виборчої комісії не допустити появу в бюлетенях інформації про партійність кандидатів-клонів.

    Раніше представники партії «Слуга народу» подали заяви до правоохоронних органів про введення в оману виборців у зв'язку з реєстрацією на мажоритарних виборчих округах кандидатів-клонів партії «Слуга народу».

    Читайте також: 

     

    Читайте також
    ЦВК вибори Київщина партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ