«Слуга народу» позивається до ЦВК через кандидатів-клонів



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Раніше представники партії «Слуга народу» подали заяви до правоохоронних органів про введення в оману виборців Фото: Главком

Позов поданий в Шостий апеляційний адмінсуд

Партія «Слуга народу» в судовому порядку вимагає від Центральної виборчої комісії не допустити появу в бюлетенях інформації про партійність кандидатів-клонів.

Про це повідомляється на сторінці політсили у Facebook.

Відповідний позов поданий в Шостий апеляційний адмінсуд, який розгляне його в неділю.

«Зобов'язати ЦВК внести зміни до постанови від 26 червня 2019 №1345 ... і вказати відомості про партійність кандидатів в нардепи, які включені до виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних виборчих округах, шляхом зазначення відомостей «безпартійний», - йдеться в позові.

Зокрема, йдеться про кандидатів в ОВГ №206 Сергія Третьякова, №94 Миколу Підгурського, №133 - Олександра Зелінського, №206 Сергія Косяне, №133 - Дмитра Анциферове, №133 Олену Гринько, №133 Артема Дмитрука, №199 Олега Бойка, № 145 Олега Петровце.

Раніше представники партії «Слуга народу» подали заяви до правоохоронних органів про введення в оману виборців у зв'язку з реєстрацією на мажоритарних виборчих округах кандидатів-клонів партії «Слуга народу».