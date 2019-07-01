«Слуга народу» через суд добилась заміни партійності у відомостях дев’яти лжепартійців



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Дев’ять кандидатів, які вказали членство в «Слузі народу», стануть безпартійними

Апеляційний адмінсуд Києва зобов’язав ЦВК виключити інформацію про приналежність до партії «Слуга народу» щодо дев’яти кандидатів в депутати. Про це повідомляє прес-служба президентської партії.

«У нас судова перемога! Суд зобов’язав ЦВК виключити інформацію про партійність лжепартійців в бюлетенях!» - йдеться в повідомленні «Слуги народу».

Нагадаємо, 28 червня партія «Слуга народу» подала позов до суду з вимогою змусити ЦВК прибрати партійність у відомостях дев’яти кандидатів в депутати, які вказали, що вони члени «Слуги народу».

30 червня Шостий апеляційний адмінсуд Києва визнав протиправною бездіяльність Центрвиборчкому щодо невнесення змін в реєстрацію вказаних кандидатів.

«Зобов’язати Центральну виборчу комісію протягом одного дня … шляхом прийняття рішення на засіданні внести зміни до постанови від 26 червня 2019 року (про тексти виборчих бюлетенів)», - постановив суд.

Йдеться про кандидатів в ОВГ №206 Сергія Третьякова, №94 Миколу Підгурського, №133 - Олександра Зелінського, №206 Сергія Косяна, №133 - Дмитра Анциферова, №133 Альону Гринько, №133 Артема Дмитрука, №199 Олега Бойка, № 145 Олега Петровця.

Раніше представники партії «Слуга народу» подали заяви до правоохоронних органів про введення в оману виборців у зв'язку з реєстрацією на мажоритарних виборчих округах кандидатів-клонів партії «Слуга народу».