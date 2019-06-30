У Вакарчука заявляють, що він не відмовиться від безкоштовних концертів під час виборчої кампанії



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Керманич партії «Голос» Святослав Вакарчук Фото: Станіслав Груздєв

«Якщо хтось вважає, що це агітація, то ми готові з цього приводу дискутувати», - прокоментували у партії «Голос»

Голова партії «Голос», співак і композитор Святослав Вакарчук не відмовиться від безкоштовних концертів під час виборчої кампанії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав заступник голови партії Ярослав Юрчишин, відповідаючи на питання, чи не збирається його шеф відмовитись від таких концертів, оскільки Вакарчуку дорікають, що це, мовляв, прихований метод агітації і він не для політика нової генерації.

«Зараз вже відкритий виборчий фонд і це вже буде оформлене як агітаційна кампанія, повністю відповідно до закону. Нам же дорікали, що ми агітуємо ще до реєстрації виборчого фонду і цим ніби порушуємо законодавство. А ми не закликали голосувати за «Голос», а презентували наші позиції. Так, це дуже тонка грань, але я сподіваюся, що за нами їздять представники «Опори», інших моніторингових організацій. Вони дадуть свою оцінку, і ми з нею погодимося. Якщо будуть якісь позови, ми готові відповідати. Ми не відмовимося від концертів, тому що в діючому законодавстві є механізми, як їх можна використовувати легально. Нічого, що заборонено законом, ми робити не будемо», - зазначив Юрчишин.

На питання, чи може він визнати, що ці концерти, по суті, є політичною агітацією, Юрчишин відповів, що він лише може визнати, що це один з найкращих механізмів залучення людей, щоб з ними комунікувати.

«Святослав (Вакарчук) спеціально перед тим, як розпочати концерт, чітко заявляє, що зараз починається концерт і політика до музики не має жодного відношення, тому ми з вами припиняємо говорити про партію, наші заклики і так далі. Якщо хтось вважає, що це агітація, то ми готові з цього приводу дискутувати», - резюмував заступник голови партії «Голос».

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.