У Києві уламки дрона впали на дитячий майданчик (відео)

Уламки належать дрону, який влучив у 22-поверхівку в Дарницькому районі столиці

Під час ворожої атаки у середу, 9 вересня, у столиці уламки російського безпілотника впали в житловому кварталі. Основна частина уламків впала на проїжджу частину неподалік від зупинки громадського транспорту, а один шмат опинився на дитячому майданчику поруч. Про це повідомив журналіст Олег Борисов, інформує «Главком».

За словами журналіста, ці уламки належать саме тому дрону, який влучив у 22-поверхівку в Дарницькому районі столиці. На оприлюдненому відео правоохоронці оглядають рештки БпЛА та підтверджують, що це саме дрон, а не ракета.

Журналіст звернув увагу, що на одній із виявлених запчастин безпілотника вказано дату виготовлення – 7 липня 2025 року, тобто деталь була виготовлена більше ніж рік тому.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. За попередніми даними, у результаті влучання постраждали чотири людини.