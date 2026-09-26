Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено «Ашан» у Lavina Mall

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено «Ашан» у Lavina Mall
Магазин у ТРЦ Lavina Mall зазнав пошкоджень
фото: «Ашан»

Магазин тимчасово не працюватиме

У Києві внаслідок атаки вночі 26 вересня було пошкоджено магазин «Ашан Біличі», розташований у ТРЦ Lavina Mall. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії.

Представники «Ашану» зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі магазин тимчасово не працюватиме. Його роботу відновлять після оцінки стану приміщення та проведення необхідних відновлювальних робіт.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Наприкінці серпня унаслідок російської атаки в неділю було пошкоджено склад торговельної мережі у Борисполі Київської області. Згодом компанія запровадила обмеження на купівлю частини продуктів. Консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макарони дозволили купувати до шести одиниць або 6 кг в один чек, яйця – до шести десятків. У компанії пояснювали, що йдеться не про дефіцит, а про розмежування роздрібних та оптових закупівель.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у кількох районах Києва. У Дарницькому районі виникла пожежа біля складських будівель, яку рятувальники ліквідували. В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. У ньому пошкоджені та вибиті вікна, однак руйнувань і загоряння немає.

У Солом’янському районі після падіння безпілотника загорілася покрівля офісної будівлі. Також пожежа виникла у п’ятиповерховому житловому будинку, де тривала пошуково-рятувальна операція. Відомо про чотирьох постраждалих.

У Святошинському районі безпілотник упав на територію торговельно-розважального центру. Внаслідок цього один із магазинів зазнав руйнувань та загорівся. Пожежу ліквідували.

 

Читайте також:

Теги: Київ бізнес обстріл магазин супермаркет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
29 серпня, 23:44
Дим у районі стадіону імені Валерія Лобановського
Дим над стадіоном Лобановського у Києві: що з ареною після ворожої атаки (відео)
27 серпня, 11:21
Російські удари по складах і логістичних центрах призвели до тимчасового зникнення з українських магазинів деяких продуктів
Куди зникають крупи, яйця та олія? Бомблять Київ, а супермаркети порожніють по всій Україні: репортаж
1 вересня, 09:06
На місцях подій працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки
Ранкова атака на Київщину: поранено двох людей, пошкоджено будинки та склади
2 вересня, 09:25
Незаконна розбудова на вулиці Лариси Руденко у Києві
Підприємець на Позняках незаконно розбудував бізнес-центр: прокуратура вимагає знесення
3 вересня, 13:46
Михайло Мудрик і Джордін Джонс разом близько півроку
Дівчина Мудрика нагадала аудиторії про варварські удари по Києву
8 вересня, 17:55
Повітряна тривога у Києві тривала 12 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 12 хвилин
13 вересня, 00:12
Рятувальники закликають киян не наближатися до місця пожежі
У Києві пожежа охопила багатоповерхівку: чути крики про допомогу
21 вересня, 20:58
ЄС випробовуватиме військові розробки в Україні
Європарламент ухвалив оборонний пакет: яку роль отримала Україна
16 вересня, 20:13

Новини

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено «Ашан» у Lavina Mall
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено «Ашан» у Lavina Mall
Після атаки у Києві змінено рух двох тролейбусів і автобуса
Після атаки у Києві змінено рух двох тролейбусів і автобуса
Якість повітря у Києві 26 вересня 2026 року
Якість повітря у Києві 26 вересня 2026 року
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 26-27 вересня (адреси)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 26-27 вересня (адреси)
Повітряна тривога у Києві тривала 33 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 33 хвилини
Сергій Ребров поки що не планує повертатись до тренеської роботи
Сергій Ребров поки що не планує повертатись до тренеської роботи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
66K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua