У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено «Ашан» у Lavina Mall

Магазин тимчасово не працюватиме

У Києві внаслідок атаки вночі 26 вересня було пошкоджено магазин «Ашан Біличі», розташований у ТРЦ Lavina Mall. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії.

Представники «Ашану» зазначили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі магазин тимчасово не працюватиме. Його роботу відновлять після оцінки стану приміщення та проведення необхідних відновлювальних робіт.

Наприкінці серпня унаслідок російської атаки в неділю було пошкоджено склад торговельної мережі у Борисполі Київської області. Згодом компанія запровадила обмеження на купівлю частини продуктів. Консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макарони дозволили купувати до шести одиниць або 6 кг в один чек, яйця – до шести десятків. У компанії пояснювали, що йдеться не про дефіцит, а про розмежування роздрібних та оптових закупівель.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у кількох районах Києва. У Дарницькому районі виникла пожежа біля складських будівель, яку рятувальники ліквідували. В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. У ньому пошкоджені та вибиті вікна, однак руйнувань і загоряння немає.

У Солом’янському районі після падіння безпілотника загорілася покрівля офісної будівлі. Також пожежа виникла у п’ятиповерховому житловому будинку, де тривала пошуково-рятувальна операція. Відомо про чотирьох постраждалих.

У Святошинському районі безпілотник упав на територію торговельно-розважального центру. Внаслідок цього один із магазинів зазнав руйнувань та загорівся. Пожежу ліквідували.