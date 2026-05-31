На Київщині велика релігійна громада одноголосно підтримала перехід до ПЦУ

Надія Карбунар
фото: Неллі Спіріна/Facebook
За словами місцевих мешканців, настоятель УПЦ МП відмовлявся вшановувати пам’ять загиблих українських воїнів

У селі Колонщина на Київщині громада проголосувала за перехід найбільшої місцевої церкви Святого Іоана Богослова з Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком».

У будинку культури зібралися понад 500 громадян, які одноголосно підтримали це рішення. Історія храму триває з 2007 року, коли Патріарх Філарет освятив фундамент під його будівництво. Проте вже у 2009 році місцева влада передала новозбудовану церкву у власність Московського патріархату.

Настоятель, за словами селян, був прихильником Росії і відмовлявся віддавати шану загиблим українським воїнам. Тож вірячи вирішили повернути храм у лоно ПЦУ.

У понеділок, 1 червня, протоколи зборів, списки із підписами буде подано до Київської обласної державної адміністрації на перереєстрацію статуту церкви.

Раніше «Главком» писав, що Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату подала позов проти Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Церковники добиваються визнання протиправним та скасування припису Держслужби з етнополітики від 17 липня 2025 року про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. На їхню думку, припис суперечать статті 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання») «як акту прямої дії, міжнародним правовим актам та рішенням Європейського суду з прав людини».

Згодом Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду повторно розглянула питання про складання та затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афілійованості.

Теги: громада релігія Київщина Московська церква в Україні

