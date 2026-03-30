Скільки релігійних організацій, афільованих із РПЦ, ліквідовано в Україні: відповідь Держетнополітики шокує

Держава судиться з Київською митрополією УПЦ МП, яка відмовилася виконувати припис

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афільованості.

За інформацією першого заступника голови Держетнополітики Віктора Войналовича, з весни 2025 року проведено дослідження кількох релігійних організацій:

Київська митрополія Української православної церкви;

Корецький Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир

Московського патріархату;

Московського патріархату; Єпархіальне управління Одеської єпархії Руської православної церкви

закордоном;

закордоном; Монастир «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» Київської митрополії

Української православної церкви.

У підсумку ознаки афілійованості із забороненою в Україні РПЦ було виявлено у Київській митрополії УПЦ, Корецькому Свято-Троїцькому жіночому ставропігійному монастирі Московського патріархату» і монастирі «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» Київської митрополії УПЦ.

«Після того, як релігійна організація Київська митрополія Української православної церкви не виконала припис, Державна служба з етнополітики 29 серпня 2025 року звернулася до Шостого апеляційного адміністративного суду з адміністративним позовом про припинення цієї релігійної організації. 4 листопада 2025 року Служба подала до Шостого апеляційного адміністративного суду адміністративний позов про припинення релігійної організації «Корецький Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир Московського патріархату». Наразі судові провадження щодо зазначених вище релігійних організацій тривають. Отже, станом на дату надання цієї відповіді у судовому порядку не було припинено жодну релігійну організацію через невиконання нею у встановлений законодавством строк припису про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації», – зазначив Віктор Войналович.

Раніше «Главком» писав, що Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату подала позов проти Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Церковники добиваються визнання протиправним та скасування припису Держслужби з етнополітики від 17 липня 2025 року про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. На їхню думку, припис суперечать статті 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання») «як акту прямої дії, міжнародним правовим актам та рішенням Європейського суду з прав людини».

За даними обласних військових адміністрацій, на початок 2025 року мережа Української православної церкви Московського патріархату нараховувала 10118 об’єктів: 9792 релігійні громади, 210 монастирів, 34 братства, 17 місій, 16 духовних навчальних закладів.

Нагадаємо, що 23 вересня 2024 року в Україні набрав чинності Закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». Стаття 3 цього Закону гласить: «…Російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави-агресора, співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології «русского міра», діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена».

9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра».