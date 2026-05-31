Кличко зробив заяву про метро на Троєщину і Виноградар

Мер Києва розповів про розбудову транспортної інфраструктури попри війну

Київ навіть в умовах воєнного стану продовжує розвивати транспортну інфраструктуру міста. Як інформує «Главком», про це мер Віталій Кличко заявив у інтерв’ю телеканалу «Київ».

«Ми ремонтуємо сьогодні декілька важливих транспортних артерій. Бо належний стан доріг, мостів та шляхопроводів – це основне для життєдіяльності великого міста. Зараз дуже важливо привести в належний стан міст Метро», – розповів він.

За словами мера, попри те, що там насичений рух автотранспорту і проходить метро, рух там не перекривають.

«Ми робимо проектування й реконструкції моста Патона. Агенція з відновлення спочатку його забрала, щоб ремонтувати. Нічого там не зробили і тепер повернули в ще гіршому стані. І ми втратили час. А нам потрібно підтримувати роботу величезної інфраструктури. І ми це робимо», – продовжив Кличко.

Мер також розповів, як продовжується будівництво нових станцій метрополітену.

«Ми наростили темпи в будівництві метро на Виноградар. Це вкрай важлива транспортна артерія», – додав Кличко

Він наголосив, що сьогодні метрополітен виконує подвійну функцію, він не тільки перевозить пасажирів, а й слугує укриттям під час атак ворога на столицю.

«І невдовзі деякі нові станції метро на Виноградар будуть практично побудовані», – зазначив Кличко.

Щодо метро на Троєщину, він наголосив, що спочатку мали завершитися роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

«Ми вже відкрили рух автотранспорту цим великим об’єктом, який до нас будували 20 років. У тілі мосту вже збудовані три станції майбутньої гілки метрополітену», – розповів він.

За його словами, наступний етап – будівництво підземної частини.

«Та, на жаль, під час війни ми не можемо поки чітко говорити про терміни добудови. Коли війна закінчиться, цей проєкт буде максимально швидко реалізований», – наголосив Кличко.