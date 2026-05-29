Київщина: велика релігійна громада готується перейти до ПЦУ

Ростислав Вонс
Збори релігійної громади заплановані на суботу, 30 травня
У селі Колонщина місцеві жителі зберуться, аби змінити статут церкви Іоанна Богослова

У суботу, 30 травня, відбудуться загальні збори релігійної громади села Колонщина в Київській області. Ключовою темою зібрання стане зміна підпорядкування церкви, яка належить до Московського патріархату, та її приєднання до Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком».

Захід відбуватиметься у Будинку культури за адресою: вул. Шевченка, 2. Саме там місцеві жителі обиратимуть майбутнє церкви Іоанна Богослова.

Як відомо, рішення про перехід релігійної громади в юрисдикцію іншої церкви має бути ухвалено на зборах релігійної громади. На зібранні повинен бути відповідний кворум. Умови законності зборів прописані в статуті кожної громади.

Для переходу громади до іншої юрисдикції потрібно, щоб це рішення підтримали дві третини присутніх. Рішення про зміну підлеглості повинні підписати всі члени відповідної релігійної громади.

Раніше «Главком» писав, що Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату подала позов проти Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Церковники добиваються визнання протиправним та скасування припису Держслужби з етнополітики від 17 липня 2025 року про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. На їхню думку, припис суперечать статті 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання») «як акту прямої дії, міжнародним правовим актам та рішенням Європейського суду з прав людини».

Згодом Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду повторно розглянула питання про складання та затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афілійованості.

