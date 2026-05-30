Операція «Чисте місто». Захист ексзаступника Кличка звинувачує слідство у перешкоджанні доступу до матеріалів справи

Адвокат припускає, що справа має політичне підґрунтя на тлі конфлікту між КМДА та Офісом президента

Проти детектива НАБУ розпочато розслідування

Сторона захисту ексзаступника голови КМДА Петра Оленича заявляє про порушення та створення штучних перешкод з боку детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під час доступу до матеріалів справи «Чисте місто».

Адвокат Євген Солодко повідомив, що, попри те, що досудове розслідування завершилося ще 19 січня, захист досі не отримав повного доступу до всіх документів кримінального провадження. За словами захисника, детективи НАБУ видають матеріали дозовано, не повідомляють про їхній реальний обсяг.

Станом на 28 травня адвокатам вдалося ознайомитися лише з 92 томами провадження. Водночас, загальна кількість томів, за різними даними, коливається від 108 до 114. «Яким чином після закінчення розслідування їхня кількість збільшилась, нам незрозуміло», — зазначив Солодко, додавши, що детективи уникають прямих відповідей.

Адвокат наголошує, що перешкоджання доступу до матеріалів справи суттєво ускладнює підготовку до суду практично неможливою. За його підрахунками, лише вивчення понад 10 терабайтів інформації, яку містять матеріали справи потребуватиме близько 43 років.

Він також зазначив, що на одному з переданих з НАБУ носіїв інформації було виявлено «шпигунську програму». Цей факт, повідомив Солодко, було належним чином зафіксовано стороною захисту, а подальшу оцінку діям слідства буде надано в окремому досудовому розслідуванні іншим правоохоронним органом.

Солодко повідомив, що сторона захисту домоглася відкриття провадження Державним бюро розслідувань (ДБР) за фактом можливого перешкоджання діяльності адвоката з боку детектива НАБУ (ч. 2 ст. 397 КК України). Відповідні відомості були внесені до ЄРДР 5 травня.

Адвокат припускає, що справа має політичне підґрунтя на тлі конфлікту між Київською міською державною адміністрацією та Офісом президента. За його словами, обвинувачення порушує принцип змагальності та свідомо обмежує права захисту, передбачені статтею 290 Кримінального процесуального кодексу.

«Уся країна знає, що між КМДА та Банковою існує політичний конфлікт. Тому будь-яке кримінальне переслідування, пов'язане з КМДА або її посадовцями – чинними чи колишніми, – апріорі викликає обґрунтовані сумніви щодо своєї справжньої мети. У нашому випадку ми бачимо такі ознаки. По-друге, відсутність фіксації судових засідань, яке за статтею 27 КПК є обов'язковою, а порушення цієї вимоги тягне за собою недійсність відповідних процесуальних рішень. По-третє, оголошення про завершення досудового розслідування до фактичного формування всіх томів справи, що свідчить про те, що де-юре слідство закрито, а де-факто робота над матеріалами продовжується», – зазначив адвокат.