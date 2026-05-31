«Непохитно твої»: європейські посольства об'єдналися у зворушливому привітанні до Дня Києва

Максим Бурич
Посольство Великої Британії у Києві: Ми тут, дорогий Києве
Дипломати Великої Британії, Німеччини та Франції привітали киян з днем міста

Столиця України відзначає свій день народження, і цього року слова підтримки та захоплення на адресу міста звучать не лише від українців, а й від міжнародної дипломатичної спільноти. Посольства провідних європейських держав – Великої Британії, Німеччини та Франції – підготували спільне емоційне звернення до Києва, назвавши його своїм другим домом і символом незламної боротьби за свободу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Великої Британії в Україні.

У спільному відеопривітанні від дипломатичних представництв Великої Британії, Франції та Німеччини, іноземні гості зізналися Києву в коханні. Дипломати наголосили, що за роки роботи та спільних переживань у часи найважчих історичних випробувань українська столиця стала для них рідною.

«Ми тут, дорогий Києве. Ти став нам другим домом, і тебе неможливо не любити. Твоїх прекрасних, мужніх людей, які повертають світло навіть після найтемніших ночей. Твою відкритість світу й віру – у часи випробувань. Твою впертість і боротьбу за свободу. Ми віримо в твоє майбутнє і пишаємося бути поруч із тобою. Непохитно твої...» – йдеться у тексті маніфесту.

Окрім зворушливих слів, дипломати порадували мешканців міста культурним подарунком, продовживши свою традиційну пісенну ініціативу до свята. Проєкт реалізували у тісній співпраці з відомими українськими музичними колективами та державними інституціями.

Особливого колориту та символізму проєкту додали локації, де проходили зйомки. Дипломатичні відомства висловили окрему глибоку вдячність Національному заповіднику «Софія Київська» за можливість доторкнутися до тисячолітньої історії України.

Як відомо, щороку в останню неділю травня українці відзначають День Києва – свято столиці, яка вже понад півтори тисячі років залишається політичним, культурним і духовним серцем України.

Місто над Дніпром пережило безліч історичних випробувань, але зберегло свою велич, неповторну атмосферу та незламний характер. Сьогодні Київ є не лише символом багатої спадщини, а й уособленням стійкості та свободи сучасної України.

