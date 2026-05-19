Держетнополітики підтвердила висновок експертизи про зв'язок УПЦ з Московським патріархатом

Раніше Держетнополітики визнала УПЦ МП афілійованою із Російською православною церквою
На вимогу суду ДЕСС повторно розглянула висновок релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ МП про церковно-канонічний зв’язок з Московським патріархатом

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду повторно розглянула питання про складання та затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

«При цьому було враховано висновки суду щодо необхідності розглянути заяву Київської митрополії Української православної церкви від 10.01.2023 про відвід членам експертної групи із забезпечення проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви», – йдеться в заяві.

Служба наголосила, що експерти, які здійснили у 2022-2023 роках релігієзнавчу експертизу, були високого рівня фахівцями провідних позаконфесійних закладів освіти та наукових установ України. «ДЕСС, зі свого боку, виступила інституційним гарантом відсутності впливу на результати релігієзнавчої експертизи особистих поглядів членів Експертної групи, взяла на себе відповідальність за забезпечення її неупередженої та фахової діяльності», – наголошує пресслужба.

Як повідомила Держслужба з етнополітики, предмет оскаржуваних у заяві УПЦ МП публічних висловлювань відрізняється від предмета релігієзнавчої експертизи. Водночас висловлювання членів експертної групи, щодо яких вимагався відвід, є їхньою громадянською позицією в умовах повномасштабної війни та стосуються різних питань державного управління, законодавства і діяльності релігійних організацій під час воєнного стану. Сама ж експертиза була присвячена виключно релігійно-інституційному питанню – аналізу Статуту про управління УПЦ МП.

«Висновок був підтриманий усіма членами експертної групи одностайно… Таким чином, за відсутності об’єктивних і суб’єктивних критеріїв упередженості ДЕСС дійшла обґрунтованого висновку про безпідставність відводу членів експертної групи», – повідомила служба.

Раніше Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позов УПЦ МП проти Державної служби України з етнополітики і свободи совісті та її голови Віктора Єленського. Московська церква вимагала в суду скасувати висновок релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ МП на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом. Ця експертиза, проведена у 2023 році визнала, що Статут УПЦ МП, який церква оновила в травні 2022-го, не призвів до розриву канонічного зв’язку з РПЦ

«Главком» писав, що Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату подала позов проти Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Церковники добиваються визнання протиправним та скасування припису Держслужби з етнополітики від 17 липня 2025 року про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. На їхню думку, припис суперечать статті 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання») «як акту прямої дії, міжнародним правовим актам та рішенням Європейського суду з прав людини».

До слова, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у відповіді на запит «Главкома» повідомила про здійснення систематичної роботи з метою виявлення ознак афілійованості релігійної організації із Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Водночас, станом на кінець березня 2026 року, через суди не припинено діяльність жодної такої організації, яка проігнорувала припис з вимогою усунути ознаки афільованості.

