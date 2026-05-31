На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Під час обшуків у помешканні 38-річного жителя села Требухів правоохоронці виявили корпуси осколкових гранат Ф-1 та РГН із підривачами

Правоохоронці Київщини продовжують активну роботу з вилучення з незаконного обігу незареєстрованого озброєння та вибухонебезпечних предметів, які становлять пряму загрозу для безпеки мирних мешканців. Черговий підпільний склад боєприпасів поліцейські виявили у приватному секторі Броварського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Слідчі встановили, що незаконним придбанням та прихованим зберіганням засобів ураження займався 38-річний житель села Требухів. Чоловік уже мав проблеми із законом і раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Бойові припаси він тримав безпосередньо у власному житловому приміщенні, без жодних передбачених законодавством дозволів.

Співробітники Броварського районного управління поліції завітали до фігуранта з санкціонованим обшуком.

Під час огляду кімнат та господарських будівель оперативники виявили та вилучили корпус оборонної ручної осколкової гранати Ф-1, два корпуси ручних гранат РГН (ручна граната наступальна), відповідні запали та підривачі до ручних гранат та чималу кількість набоїв різного калібру до автоматичної зброї.

Усі небезпечні предмети були належним чином задокументовані, вилучені та направлені на проведення спеціалізованих експертиз.

Поліцейські затримали власника підпільного арсеналу безпосередньо на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури слідчі поліції вже офіційно оголосили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Переяславі на Бориспільщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх водіїв, яка закінчилася загибеллю юнака.

За попередніми даними слідства, аварія сталася на перехресті однієї з вулиць міста.