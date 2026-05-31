Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
Слідчі встановили, що незаконним придбанням та прихованим зберіганням засобів ураження займався 38-річний житель села Требухів
фото: поліція Київщини
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Під час обшуків у помешканні 38-річного жителя села Требухів правоохоронці виявили корпуси осколкових гранат Ф-1 та РГН із підривачами

Правоохоронці Київщини продовжують активну роботу з вилучення з незаконного обігу незареєстрованого озброєння та вибухонебезпечних предметів, які становлять пряму загрозу для безпеки мирних мешканців. Черговий підпільний склад боєприпасів поліцейські виявили у приватному секторі Броварського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Слідчі встановили, що незаконним придбанням та прихованим зберіганням засобів ураження займався 38-річний житель села Требухів. Чоловік уже мав проблеми із законом і раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Бойові припаси він тримав безпосередньо у власному житловому приміщенні, без жодних передбачених законодавством дозволів.

Співробітники Броварського районного управління поліції завітали до фігуранта з санкціонованим обшуком.

Під час огляду кімнат та господарських будівель оперативники виявили та вилучили корпус оборонної ручної осколкової гранати Ф-1, два корпуси ручних гранат РГН (ручна граната наступальна), відповідні запали та підривачі до ручних гранат та чималу кількість набоїв різного калібру до автоматичної зброї.

Усі небезпечні предмети були належним чином задокументовані, вилучені та направлені на проведення спеціалізованих експертиз.

Поліцейські затримали власника підпільного арсеналу безпосередньо на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури слідчі поліції вже офіційно оголосили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Переяславі на Бориспільщині сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю двох неповнолітніх водіїв, яка закінчилася загибеллю юнака. 

За попередніми даними слідства, аварія сталася на перехресті однієї з вулиць міста.

Читайте також:

Теги: Київщина поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки РФ Київщини 19 травня 2026 року
Нічна атака на Київщину: у Броварах уламки дрона пошкодили багатоповерхівку та автівки
19 травня, 09:55
Правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
18 травня, 14:10
Розповсюдження вогню вдалося зупинити, проте роботи з гасіння пожежі тривають
Через ворожі «Шахеди» у Чорнобильському заповіднику знову спалахнули пожежі
15 травня, 16:11
У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів
Окупанти всю ніч били по Київщині: є постраждалі, пошкоджено будинки
14 травня, 06:45
За інформацією Чорнобильського заповідника, пожежа виникла після падіння двох БпЛА на території Зони відчуження
Вирувала кілька днів. У Чорнобильській зоні ліквідовано масштабну лісову пожежу
14 травня, 01:22
Рубель зазначив, що останні роки стали важливим професійним періодом у його житті
Поліція Київщини отримала нового керівника: перша заява очільника
12 травня, 13:32
Тіло хлопця знаходилося у воді за 10 метрів від берега
Трагедія на воді під Києвом: у Бучанському районі потонув 22-річний хлопець
11 травня, 10:30
Зеленський: Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів
Україна діятиме дзеркально. Зеленський повідомив про наслідки нічної атаки
5 травня, 09:57
Фігуранту справи загрожує до трьох років позбавлення волі
57 тис. грн за «юридичну допомогу». У Києві дружина мобілізованого стала жертвою шахрая
1 травня, 12:33

Новини

На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
На Київщині поліція затримала рецидивіста з гранатами та набоями
«Непохитно твої»: європейські посольства об'єдналися у зворушливому привітанні до Дня Києва
«Непохитно твої»: європейські посольства об'єдналися у зворушливому привітанні до Дня Києва
Операція «Чисте місто». Захист ексзаступника Кличка звинувачує слідство у перешкоджанні доступу до матеріалів справи
Операція «Чисте місто». Захист ексзаступника Кличка звинувачує слідство у перешкоджанні доступу до матеріалів справи
День Києва 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
День Києва 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Куди сходити у Києві 1-7 червня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 1-7 червня: дайджест культурних подій
Малюки-засновники Києва на Поштовій площі змінили образ до Дня міста
Малюки-засновники Києва на Поштовій площі змінили образ до Дня міста

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua