На Київщині виявлені уламки ракет (фото)
Відомо про двох потерпілих на Київщині
На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Про це повідомляє МВС України.
Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.
Унаслідок чергової ворожої атаки на території області виявлені уламки збитих ворожих ракет.
Усі необхідні служби працюють на місцях.
Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сімох постраждалих.
Київська міська військова адміністрація оприлюднила наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.
Вранці 21 вересня в Україні вже вдруге від початку доби оголошена масштабна повітряна тривога.
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