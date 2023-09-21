На Київщині виявлені уламки ракет (фото)

Відомо про двох потерпілих на Київщині

На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Про це повідомляє МВС України.

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Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

Унаслідок чергової ворожої атаки на території області виявлені уламки збитих ворожих ракет.

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Усі необхідні служби працюють на місцях.

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фото: МВС

Як повідомлялося, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сімох постраждалих.

Київська міська військова адміністрація оприлюднила наслідки падіння уламків в Дарницькому районі.

Вранці 21 вересня в Україні вже вдруге від початку доби оголошена масштабна повітряна тривога.