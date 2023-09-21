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Удар по Харкову: влада повідомила про постраждалих

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Харкову: влада повідомила про постраждалих
Вибухи у Харкові прогриміли на світанку
фото ілюстративне

На місці прильотів працюють відповідні служби

У результаті ударного ракету по Харкову є постраждалі особи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню», – написав він у телеграм-каналі.

На місці прильотів працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки.

Нагадаємо, на світанку 21 вересня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів. Згодом місцева влада повідомила про щонайменше шість прильотів.

Також у Черкаській області пролунали вибухи.

Крім того, у Києві гримлять вибухи. Через падіння уламків ракет у столиці є руйнування. Також внаслідок вибухів є постраждалі.

Близько 6 години ранку прогриміли вибухи на Хмельниччині.

Вибухи лунали в Дрогобицькому районі Львівщини і в Рівному. Частина Рівного залишилася без світла.

Теги: Харків ракета вибух війна окупанти

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