На Київщині викрито черговий підпільний гральний заклад (фото)



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Правоохоронці вилучили комп'ютери, через які надавалися послуги Фото: Нацполіція

Про роботу грального закладу до поліції повідомили мешканці Фастова

До поліції надійшло повідомлення від небайдужих громадян про діючий заклад гральних автоматів у м. Фастів. Співробітники Фастівського відділення поліції оперативно відреагували на звернення і ліквідували незаконний гральний бізнес.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Із закладу правоохоронці вилучили 7 системних блоків, монітори та комплектуючі, через які надавалися послуги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розпочато досудове розслідування.

Поліція закликає повідомляти на спецлінію «102» про факти роботи підпільних гральних закладів, а також, інформацію про осіб, які можуть бути причетними до організації їхньої роботи.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада підтримала за основу у першому повторному читанні проєкт закону №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». У законопроєкті виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

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