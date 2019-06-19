На Київщині виявлено чергову плантацію опійного зілля (фото)



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Жінка вирощувала мак на своїй присадибній ділянці Фото: Нацполіція

В рамках операції «Мак» поліцейські почали обстежувати територію з висоти пташиного польоту

Під час відпрацювання профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» правоохоронцями Сквирського відділу поліції було вкотре знайдено та вилучено незаконний посів забороненого зілля у кількості 102 рослини. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Кущі маку вирощувала на своїй присадибній ділянці одна із жительок с. Миньківці. Слідчо-оперативною групою незаконно вирощені рослини передано на експертизу.

За протизаконну діяльність на правопорушницю чекає відповідальність згідно з чинним законодавством.

Аби виявляти незаконні плантації нарковмісних рослин, працівники Березанського відділу поліції запропонували нововведення і вже випробували його на практиці: піднялися в небо на літаку.

В рамках операції «Мак» поліцейські разом з пілотами місцевого аероклубу провели повітряне патрулювання, аби обстежити територію з висоти пташиного польоту.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці викрили двох осіб у розповсюдженні через інтернет-мережу психотропних речовин.