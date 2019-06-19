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    На Київщині виявлено чергову плантацію опійного зілля (фото)

    • Розсилка
    Жінка вирощувала мак на своїй присадибній ділянці&nbsp; - На Київщині виявлено чергову плантацію опійного зілля (фото)
    Жінка вирощувала мак на своїй присадибній ділянці 
    Фото: Нацполіція

    В рамках операції «Мак» поліцейські почали обстежувати територію з висоти пташиного польоту

    Під час відпрацювання профілактичних заходів під умовною назвою «Мак» правоохоронцями Сквирського відділу поліції було вкотре знайдено та вилучено незаконний посів забороненого зілля у кількості 102 рослини. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Кущі маку вирощувала на своїй присадибній ділянці одна із жительок с. Миньківці. Слідчо-оперативною групою незаконно вирощені рослини передано на експертизу.

    За протизаконну діяльність на правопорушницю чекає відповідальність згідно з чинним законодавством. 

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    Аби виявляти незаконні плантації нарковмісних рослин, працівники Березанського відділу поліції запропонували нововведення і вже випробували його на практиці: піднялися в небо на літаку.  

    В рамках операції «Мак» поліцейські разом з пілотами місцевого аероклубу провели повітряне патрулювання, аби обстежити територію з висоти пташиного польоту.    

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    На Київщині виявлено чергову плантацію опійного зілля (фото)
    На Київщині виявлено чергову плантацію опійного зілля (фото)
    На Київщині виявлено чергову плантацію опійного зілля (фото)
    На Київщині виявлено чергову плантацію опійного зілля (фото)
    На Київщині виявлено чергову плантацію опійного зілля (фото)

    Як повідомлялося, столичні правоохоронці викрили двох осіб у розповсюдженні через інтернет-мережу психотропних речовин. 

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