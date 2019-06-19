У Києві чоловік і жінка збували психотропи під виглядом засобів для схуднення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські виявили та вилучили 8400 пігулок із вмістом психотропної речовини Фото: Нацполіція

Вартість вилучених препаратів за цінами «чорного ринку» становить понад 200 тисяч гривень

Працівники управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції у Києві спільно зі слідчими Святошинського управління поліції викрили діяльність двох осіб у розповсюдженні через інтернет-мережу психотропних речовин. Чоловіка і жінку затримали під час проведення чергового етапу оперативної закупки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканнях спільників поліцейські виявили та вилучили 8400 пігулок із вмістом психотропної речовини, які вони збували під виглядом засобів для схуднення. Роздрібна вартість вилучених препаратів за цінами «чорного ринку» становить понад 200 тисяч гривень.

Також правоохоронці вилучили мобільні телефони та банківські картки фігурантів, які наркоділки використовували для зв’язку та розрахунку із «клієнтами». Вилучене направили на проведення експертного дослідження.

Затримані – мешканці столиці, 1983 та 1993 років народження. За вчинене зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків.