Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото)
Поблизу Обухівського району підводний мисливець раптово зіткнувся з великими залізними уламками
фото: пресслужба ДСНС

Знахідка лежала на глибині п’ять метрів

 У Дніпрі на Київщині водолази-сапери ДСНС нейтралізували уламки російського безпілотника. Знахідка лежала на глибині п’ять метрів. Про це інформує пресслужбу ДСНС.

На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото) фото 1

Поблизу Обухівського району місцевий житель – досвідчений підводний мисливець, перебуваючи на глибині п'яти метрів, раптово зіткнувся з великими залізними уламками. Чоловік негайно викликав рятувальників.

На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото) фото 2

«На місце події оперативно прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та розпочали обстеження акваторії річки. Обстеживши 0,09 га водного простору, фахівці на відстані 1000 метрів від берега виявили уламки російського ударного БПЛА типу Shahed, які вже не становили жодної загрози», – йдеться в повідомленні. 

На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото) фото 3

У ДСНС додали, що уламки підняли з води за допомогою спеціального обладнання та доставили на берег для подальшого дослідження.

На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото) фото 4

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.

Теги: безпілотник дрон Київщина річка Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше російські ЗМІ повідомляли про численні вибухи в низці областей РФ
Росія офіційно заявила про атаку на три аеродроми
Вчора, 09:22
Уночі в Ростовській області горів комбінат «Атлас»
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені
Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера
1 серпня, 16:08
Держава самотужки може покрити виготовлення лише частини безпілотників
Мінстратегпром повідомив, скільки дронів на рік може виробляти Україна
31 липня, 12:06
У Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища
29 липня, 13:07
До Києва долетів новий дрон Росії
Російські війська атакували Україну новим безпілотником
29 липня, 04:00
Деякі з безпілотників мають камеру та українську SIM-карту для передачі зображень росіянам
Як Росія намагається визначити розташування української ППО? Деталі від розвідки
26 липня, 19:53
За прогнозом синоптиків, грози протримаються до кінця доби
Київ та область знову накриє негода: Укргідрометцентр повідомив деталі
18 липня, 14:59
До Білорусі залетів безпілотник-камікадзе типу «Шахед»
У Білорусі вибухнув «Шахед», який мав атакувати Україну
16 липня, 22:44

Новини

Столичні митники знайшли у пакунках з Таїланду 11 кг наркотиків (фото)
Столичні митники знайшли у пакунках з Таїланду 11 кг наркотиків (фото)
На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото)
На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото)
Нічна атака на Київщину: влада повідомила про наслідки
Нічна атака на Київщину: влада повідомила про наслідки
На одній з вулиць Києва з'явився стихійний фонтан
На одній з вулиць Києва з'явився стихійний фонтан
У центрі Києва в кафе розірвалася граната (відео)
У центрі Києва в кафе розірвалася граната (відео)
У Києві стрімко зростає захворюваність на Covid-19
У Києві стрімко зростає захворюваність на Covid-19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
24K
Яценюк повідомив про смерть рідної сестри
23K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
12K
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua