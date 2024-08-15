На Київщині водолази дістали з Дніпра уламки «шахеда» (фото)

Знахідка лежала на глибині п’ять метрів

У Дніпрі на Київщині водолази-сапери ДСНС нейтралізували уламки російського безпілотника. Знахідка лежала на глибині п’ять метрів. Про це інформує пресслужбу ДСНС.

Поблизу Обухівського району місцевий житель – досвідчений підводний мисливець, перебуваючи на глибині п'яти метрів, раптово зіткнувся з великими залізними уламками. Чоловік негайно викликав рятувальників.

«На місце події оперативно прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та розпочали обстеження акваторії річки. Обстеживши 0,09 га водного простору, фахівці на відстані 1000 метрів від берега виявили уламки російського ударного БПЛА типу Shahed, які вже не становили жодної загрози», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що уламки підняли з води за допомогою спеціального обладнання та доставили на берег для подальшого дослідження.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його чотирирічна дитина. Уламок ракети влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

Також з'явилася інформація, що у ніч проти 11 серпня БпЛА та балістичні ракети на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23 намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.