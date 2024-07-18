Київ та область знову накриє негода: Укргідрометцентр повідомив деталі

Через грози, град та шквал 15-20 метрів на секунду, оголошено І рівень небезпечності

У найближчу годину Київ та область до кінця доби накриють дощі та грози. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Через грози, град та шквал 15-20 метрів на секунду, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також очікуються сильні зливи (30-40 мм на годину) – II рівень небезпечності, помаранчевий.

Як повідомлялося, вчора по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ. Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. На окремих вулицях підтопило проїжджу частину.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища фото: Facebook/Український гідрометеорологічний центр

До слова, унаслідок негоди, яка вирувала сьогодні у столиці по обіді, у місті затопило торговий центр «Магеллан», що на Теремках та деякі вулиці, а на дорогу в напрямку Макарова Київської області попадали дерева. Фото наслідків дощу та вітру жителі міста публікують у соцмережах.