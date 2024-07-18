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Київ та область знову накриє негода: Укргідрометцентр повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Київ та область знову накриє негода: Укргідрометцентр повідомив деталі
За прогнозом синоптиків, грози протримаються до кінця доби
фото: glavcom.ua

Через грози, град та шквал 15-20 метрів на секунду, оголошено І рівень небезпечності

У найближчу годину Київ та область до кінця доби накриють дощі та грози. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Через грози, град та шквал 15-20 метрів на секунду, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також очікуються сильні зливи (30-40 мм на годину) – II рівень небезпечності, помаранчевий.

Як повідомлялося, вчора по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ. Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. На окремих вулицях підтопило проїжджу частину.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
фото: Facebook/Український гідрометеорологічний центр

До слова, унаслідок негоди, яка вирувала сьогодні у столиці по обіді, у місті затопило торговий центр «Магеллан», що на Теремках та деякі вулиці, а на дорогу в напрямку Макарова Київської області попадали дерева. Фото наслідків дощу та вітру жителі міста публікують у соцмережах.

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Теги: Укргідрометцентр негода гроза Київщина Київ прогноз погоди погода

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