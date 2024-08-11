Нічна атака РФ на Київщину: влада повідомила деталі

Сергій Попко зазначає, що системи ППО збили всі безпілотники в повітряному просторі столиці України

У ніч проти 11 серпня БпЛА намагалися атакувати Київ, але силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Вдруге, з початку серпня, ворог спрямував свої повітряні атаки на Київ. Ця ніч 11.05.2024 розпочалася із запуску балістичних ракет в напрямку Києва. Як і попередній раз, шість днів тому, повітряні цілі (на кшталт «Іскандер-М» або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя», – йдеться у повідомленні.

Сергій Попко зазначає, що силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України.

Унаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі загинули батько та його чотирирічний син. Також постраждали 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізовано, надається необхідна допомога.

За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без руйнувань, інформація щодо потерпілих відсутня. Зведення оновлюється та уточнюється.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його 4-річна дитина. «Шахед» влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей. Він заявив, що світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей.

До слова, у ніч проти 11 серпня на Київщині працювало ППО.