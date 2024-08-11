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Омбудсмен відреагував на смерть батька та сина внаслідок російської ракетної атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Омбудсмен відреагував на смерть батька та сина внаслідок російської ракетної атаки
Лубінець заявив, що країну-терориста потрібно зупинити
фото: ДСНС

«Світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей. Країну-терориста потрібно зупинити!», – Лубінець

У ніч проти 11 серпня Росія атакувала Київщину безпілотниками та ракетами. Внаслідок падіння уламків ракети загинули батько та його чотирирічний син. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть цивільних людей.

«Це порушення права на життя та безпеку! Уламки ворожої повітряної цілі впали по будинку на Київщині», – заявив Лубінець.

Омбудсмен відреагував на смерть батька та сина внаслідок російської ракетної атаки фото 1

Омбудсмен зазначає, що за попередньою інформацією через російську атаку загинуло двоє людей: чотирирічна дитина та її батько. Ще троє людей отримали поранення, серед яких – дитина.

Омбудсмен відреагував на смерть батька та сина внаслідок російської ракетної атаки фото 2

«Світ не має мовчати, коли кожен день в Україні росіяни вбивають мирних людей. Країну-терориста потрібно зупинити!», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що унаслідок чергової нічної атаки 11 серпня російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його 4-річна дитина. «Шахед» влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу.

До слова, у ніч проти 11 серпня на Київщині працювало ППО.

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Теги: росія російська ракета росіяни ракета безпілотник Київщина смерть війна діти Київ окупанти Лубінець

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