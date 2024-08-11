На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною

Росіяни вдарили по житловому будинку, де перебував батько з дитиною

Унаслідок чергової нічної атаки російських безпілотників на Київщину загинули двоє мирних жителів – батько та його 4-річна дитина. «Шахед» влучив у їхній будинок, спричинивши руйнування та пожежу. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Київщина росіяни вбили 4-річну дитину та її батька. Шахед впав на будинок. Також було тяжко травмовано 13-річну дитину. Росія продовжує вбивати людей. Україна ж знищує воєнні об‘єкти ворога. Щоб припинити вбивство цивільних українців, потрібно позбавити Росію можливостей вбивати. Необхідно знищити її воєнну інфраструктуру, оскільки інших аргументів ворог не сприймає», – написав Єрмак.

Росія продовжує свій кривавий терор, цілеспрямовано вбиваючи українців.

Нагадаємо, 8 липня під час ракетного удару по столиці України загинуло 33 людини, 121 була поранена. За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 15 липня 29 поранених містян залишалися в лікарнях, з них троє – у важкому стані. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».