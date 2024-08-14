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Росія офіційно заявила про атаку на три аеродроми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія офіційно заявила про атаку на три аеродроми
Раніше російські ЗМІ повідомляли про численні вибухи в низці областей РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російське Міноборони стверджує, що під час атаки нібито вдалося збити понад сотню безпілотників

Російське Міністерство оборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників. За даними оборонного відомства нібито всі 117 БпЛА вдалося збити, йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 37 дронів і чотири ракети нібито знищили над територією Курської області, ще 37 БпЛА – над Воронезькою областю. 17 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 11 – над Нижньогородською, дев’ять – над Волгоградською, три – над Брянською, два – над Орловською та один – над Ростовською областями РФ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал».

«Саваслейка»авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району, між містами Викса , Кулебаки та Навашино. З кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

До слова, уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії.

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Теги: росія Міноборони РФ окупанти аеродром війна безпілотник

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