Росія офіційно заявила про атаку на три аеродроми
Російське Міноборони стверджує, що під час атаки нібито вдалося збити понад сотню безпілотників
Російське Міністерство оборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників. За даними оборонного відомства нібито всі 117 БпЛА вдалося збити, йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 37 дронів і чотири ракети нібито знищили над територією Курської області, ще 37 БпЛА – над Воронезькою областю. 17 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 11 – над Нижньогородською, дев’ять – над Волгоградською, три – над Брянською, два – над Орловською та один – над Ростовською областями РФ.
💥У Ніжегородській області безпілотниками атаковано військова авіабаза "Саваслейка"
Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/8REDTBTi99
Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал».
"Еще один на Саваслейку идет. Как они зае*али!":
Повідомляється про 10 прильотів по авіабазі.
Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/hCM9fokXI5
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.
До слова, уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії.
Коментарі — 0