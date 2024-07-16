У Білорусі вибухнув «Шахед», який мав атакувати Україну

«Шахед» упав за 120 км від кордону з Україною

Уранці 16 липня на територію Білорусі залетів безпілотник типу «Шахед», який згодом упав і вибухнув. Про це повідомляє аналітичний проєкт «Беларускі Гаюн».

Безпілотник зафіксували в країні близького 8:40 ранку. «Шахед» розбився у Гомельській області.

За даними «Беларускі Гаюн», «шахед» упав між селищем Паричі й агромістечком Любань, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.

Зазначається, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе.

«Це слугує підтвердженням: «шахеди», які залітають на територію Білорусі, – не навчальні чи розвідувальні, а справжні, з боєкомплектом на борту. А призначалися такі БпЛА для атаки на України», – заявив «Беларускі Гаюн».

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 13 липня росіяни атакували Україну з повітря, застосувавши п′ять ударних дронів типу Shahed-131/136. Один із безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі.

«Шахеди» були запущені з Приморсько-Ахтарського району РФ. Чотири ворожі БпЛА підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони збили у Донецькій та Харківській областях. А от п’ятий – вийшов із повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.