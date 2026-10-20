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Хот-доги з вокзалу в Ірпені підірвали мережу: Ектор Хіменес-Браво провів дегустацію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ектор Хіменес-Браво рекомендує кіоск в Ірпені з хот-догами
фото: Тhreads.com/hectorjimenezbravo, dana_tk_

Ектор Хіменес-Браво 45 хвидин стояв у черзі за трендовим хот-догом 

На вокзалі в Ірпені на Київщині кіоск із хот-догами спричинив ажіотаж. Українці годинами стоять у чергах, аби скуштувати славнозвісні хот-доги. Продегустувати популярний смаколик вирішив шеф-кухар і суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ектора.

Ектор Хіменес-Браво оцінив знамениті хот-доги з вокзалу

Черга за хот-догами в Ірпені
Черга за хот-догами в Ірпені
фото: Тhreads.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво приїхав до Ірпеня та також постояв у черзі за хот-догами. Зрештою він замовив у кіоску хот-дог та швидкорозчинну каву. За словами Ектора, щоб продегустувати знаменитий хот-дог, йому довелося простояти в черзі 45 хвилин разом з іншими покупцями.

Під час дегустації шеф-кухар зазначив, що сосиска в хот-дозі була дуже смачна, тож наступного разу він планує зробити замовлення із двома сосисками. Зірковий шеф-кухар рекомендує кіоск в Ірпені.

Хот-доги спричинили ажіотаж серед українців

Хот-доги з вокзалу в Ірпені підірвали мережу: Ектор Хіменес-Браво провів дегустацію фото 1
фото: Тhreads/synergy_bud/bella_izabella_21

Напередодні в мережі з’явилося чимало дописів українців, які ділилися своїми візитами до кіоску в Ірпені, де продають хот-доги. Люди розповідали, що, аби дочекатися своєї черги, треба чекати щонайменше 30 хвилин. Однак, за словами тих, хто куштував хот-дог, таке очікування того варте.

7 фото
На весь екран
Хот-доги з Ірпені створиои ажіотаж серед українців
фото: Тhreads

За словами українців, ірпінський хот-дог нагадує їм дитинство та змушує ностальгувати. Дехто з користувачів розповів, що й раніше їздив до Ірпеня за знаменитими хот-догами. Адже вони дійсно нагадують їм смак дитинства, особливо міленіалам, які народилися у 80-х і 90-х роках.

Ціни та начинка популярних ірпінських хот-догів

Хот-доги з вокзалу в Ірпені підірвали мережу: Ектор Хіменес-Браво провів дегустацію фото 2
фото: Тhreads/@_lola_lalatina_

Хот-доги, які підкорили українців у мережі, а також самого Ектора Хіменеса-Браво, мають різні начинки. Зокрема, можна придбати хот-доги зі звичайною сосискою, з копченою та мисливською. Порцію сосисок можна подвоїти. Усередину хот-дога додають капусту й моркву, а зверху булочки поливають гірчицею, майонезом та кетчупом. До хот-дога пропонують придбати гарячі напої: швидкорозчинну каву, а також гарячий шоколад. Крім того, у кіоску можна замовити бульйон.

Хот-доги з вокзалу в Ірпені підірвали мережу: Ектор Хіменес-Браво провів дегустацію фото 3
фото: Тhreads/synergy_bud

Хот-доги коштують від 60 до 80 грн, а вартість напоїв не перевищує 50 грн. Ба більше, купуючи хот-дог із двома сосисками, можна отримати бульйон безкоштовно.

Як писав «Главком», головний гастрономічний символ столиці «Київська перепічка» знову змінив цінник. Минулого тижня легендарна сосиска в тісті подорожчала на 5 грн і тепер її вартість становить 60 грн. На таку стрімку зміну вартості культового делікатесу та її невідповідність темпам росту середніх зарплат звернув увагу журналіст Єгор Шуміхін.

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Теги: Ектор Хіменес-Браво Ірпінь Київщина їжа

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