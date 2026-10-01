Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання

У більшості регіонів оголошено жовтий рівень небезпечності

В Україні найближчими ночами очікуються заморозки. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає «Главком».

За даними синоптиків, уночі 2–3 жовтня в Україні на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0–3°. Водночас у ніч проти 2 жовтня попередження не стосується південної частини країни.

Жовтим позначено регіони, де 2 жовтня очікуються заморозки карта: Укргідрометцентр

Жовтим позначено регіони, де 3 жовтня очікуються заморозки карта: Укргідрометцентр

2 жовтня найнижчі нічні температури повітря очікуються на заході України. У Тернополі та Івано-Франківську прогнозують +4…+6°, у Львові – +6…+8°, у Луцьку та Рівному – +7…+9°. У центральних та північних областях уночі температура переважно становитиме +7…+10°. Тепліше буде на півдні: в Одесі прогнозують +13…+15°, у Херсоні – +11…+13°.

Удень 2 жовтня на більшій частині території України очікується +14…+18°. На Закарпатті повітря прогріється до +18…+20°. 3 жовтня прохолодні ночі збережуться. На заході та в частині центральних областей прогнозується переважно +4…+7°, на півночі – +5…+9°. На півдні буде тепліше – в Одесі вночі очікується +11…+13°, удень +16…+18°.

Нагадаємо, вересень у Києві був теплішим за кліматичну норму на 1,4°C. Середньомісячна температура становила +16,3°C, а метеорологічна осінь розпочалася 21 вересня – на п'ять днів пізніше за середньобагаторічні показники. Водночас опадів у столиці випало 148% місячної норми.

Раніше кліматологи попереджали, що осінь 2026 року в Україні буде нестабільною та супроводжуватиметься різкими перепадами температур. За їхніми прогнозами, перші заморозки на ґрунті могли з'явитися на заході та півночі країни вже наприкінці вересня, а в другій половині жовтня – стати регулярними.