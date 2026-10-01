Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання
Україну накриють заморозки
фото: glavcom.ua

У більшості регіонів оголошено жовтий рівень небезпечності

В Україні найближчими ночами очікуються заморозки. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає «Главком».

За даними синоптиків, уночі 2–3 жовтня в Україні на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0–3°. Водночас у ніч проти 2 жовтня попередження не стосується південної частини країни.

Жовтим позначено регіони, де 2 жовтня очікуються заморозки
Жовтим позначено регіони, де 2 жовтня очікуються заморозки
карта: Укргідрометцентр
Жовтим позначено регіони, де 3 жовтня очікуються заморозки
Жовтим позначено регіони, де 3 жовтня очікуються заморозки
карта: Укргідрометцентр

2 жовтня найнижчі нічні температури повітря очікуються на заході України. У Тернополі та Івано-Франківську прогнозують +4…+6°, у Львові – +6…+8°, у Луцьку та Рівному – +7…+9°. У центральних та північних областях уночі температура переважно становитиме +7…+10°. Тепліше буде на півдні: в Одесі прогнозують +13…+15°, у Херсоні – +11…+13°.

Удень 2 жовтня на більшій частині території України очікується +14…+18°. На Закарпатті повітря прогріється до +18…+20°. 3 жовтня прохолодні ночі збережуться. На заході та в частині центральних областей прогнозується переважно +4…+7°, на півночі – +5…+9°. На півдні буде тепліше – в Одесі вночі очікується +11…+13°, удень +16…+18°.

Нагадаємо, вересень у Києві був теплішим за кліматичну норму на 1,4°C. Середньомісячна температура становила +16,3°C, а метеорологічна осінь розпочалася 21 вересня – на п'ять днів пізніше за середньобагаторічні показники. Водночас опадів у столиці випало 148% місячної норми.

Раніше кліматологи попереджали, що осінь 2026 року в Україні буде нестабільною та супроводжуватиметься різкими перепадами температур. За їхніми прогнозами, перші заморозки на ґрунті могли з'явитися на заході та півночі країни вже наприкінці вересня, а в другій половині жовтня – стати регулярними. 

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перші дні жовтня опадів майже не прогнозують
Прогноз погоди на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2026 року
27 вересня, 20:00
В Україні мінлива хмарність без істотних опадів – вихідні розпочинаються сухо і тепло
В Україні без дощів і тепло до 21°: погода на 26 вересня 2026 року
26 вересня, 06:00
Холодний атмосферний фронт із північного заходу поклав край «бабиному літу» в Україні
Значні дощі на півночі та різке похолодання: погода на 22 вересня 2026
22 вересня, 06:00
В Україні мінлива хмарність
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Антициклон забезпечить Україні суху й теплу погоду, на річках заходу – критичне маловоддя
В Україні сухо та тепло, на заході вранці туман: погода на 16 вересня 2026
16 вересня, 06:00
На три області України насуваються значні дощі
У трьох областях України оголошено І рівень небезпечності через дощі
12 вересня, 14:07
В Україну повернеться спека. Синоптики назвали дату
В Україну повернеться спека. Синоптики назвали дату
8 вересня, 13:09
У неділю стане прохолодніше – +15°C вночі та лише +16°C вдень
Синоптики повідомили, коли в Україні різко погіршиться погода
4 вересня, 10:44

Суспільство

Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію
Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання
«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка
«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
Аналітики назвали регіони України з найбільшим потенціалом біогазу
Аналітики назвали регіони України з найбільшим потенціалом біогазу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua