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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Чому чоловікам у шортах не місце в сільраді? Інтерв'ю з легендарною чиновницею

glavcom.ua
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фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Любов Чешко – легенда місцевого самоврядування столичного регіону

Люди, про яких має знати вся 🇺🇦Україна. Знайомтеся, Любов Іванівна Чешко!

Виграла дюжину виборів, почала керувати ще при Брежнєві, розкрутила на мільйони Бакая, відшила митрополита Павла, приймала в селі Януковича, пережила замах, була фігурантом кримінальних справ, стала учасником АТО, має два ордени Княгині Ольги…

І це все про одну людину! Непросту, але й неординарну.

Любов Чешко – легенда місцевого самоврядування столичного регіону. Понад 46 років була при владі у своїй громаді. Це національний рекорд🏆.

Ще за Радянського Союзу, 4 березня 1980 року, вчительку й директорку початкової школи у селі Проців під Києвом було обрано головою сільради. З того часу змінилося чотири генсеки, розпався СРСР, Україна проголосила незалежність, змінилося шість президентів, а Чешко досі залишалася на своїй посаді.

На місцевих виборах 2020 року Любов Іванівна розширила своє владарювання на всю новостворену об’єднану Вороньківську громаду. Енергії та досвіду Чешко вистачило ще на десяток сіл. Попри пенсійний вік голова громади активно наводила лад у селах. Проте з місцевою радою, в яку були обрані представники різних сіл та різних партій, стосунки не складалися. Місцеві еліти не завжди знаходили спільну мову з авторитетною, але й авторитарною головихою, що врешті привело до несподіваною розв’язки…

Депутати Вороньківської ради не стали чекати наступних виборів і 15 вересня 2026-го проголосували за дострокове припинення повноважень 75-річної  Любові Чешко.

«Главком» завітав до Любові Іванівни в саму громаду. Вже ексголова зустрічає нас просто на трасі – на в’їзді до своїх колишніх володінь, і одразу несподівано ошелешує: «Ніякого інтерв’ю давати не буду». Пропонує: «Їдьте самі по селах –побачите мою роботу і почуєте відгуки людей».

Чому чоловікам у шортах не місце в сільраді? Інтерв'ю з легендарною чиновницею фото 1
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

45 хвилин перемовин посеред дороги, і Любов Іванівну вдається переконати: краще за неї про ситуацію в громаді ніхто не розкаже. Врешті ексголова погоджується провести екскурсію. Сідає за кермо своєї «Шкоди» і везе журналістів до свого Процева...

Чому чоловікам у шортах не місце в сільраді? Інтерв'ю з легендарною чиновницею фото 2
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Приєднуйтеся до екскурсії 👉 на «Главкомі».

Там не лише репортаж, а й розмова про те, як одна людина може втриматися на виборній посаді пів століття, чому люди за неї голосували, як вдавалося втриматися «при всіх властях», як вирішувалося в громаді болюче церковне питання, як вижила під час замаху, як міняла землю на інші вигоди для громади та як ця ж земля призвела до перевороту в громаді…  А ще оцінки децентралізації, декомунізації від людини, якій все це довелося втілювати своїми руками.

Ну і на десерт – чому чоловікам в шортах не місце в сільраді. )))

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Теги: самоврядування Любов Чешко місцева влада Київщина

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Микола Підвезяний

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