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Атака «Шахедів» на Київщину: влада повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака «Шахедів» на Київщину: влада повідомила деталі
Росія знову атакувала Київщину ударними безпілотниками
фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки відомо про двох поранених

Російські окупанти знову атакували Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків дронів є поранені, пошкоджено будинки. Про це повідомляє голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначив очільник ОВА, всі ворожі цілі вдалося збити. Натомість влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

«Внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини. Чоловіка та жінку доставлено до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога», – розповів він.

Також є інформація про пошкодження двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджена покрівля, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

Наразі оперативні групи працюють на місцях падіння уламків.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками. Тривога тривала понад сім годин. Внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків.

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Теги: окупанти війна безпілотник Київщина

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