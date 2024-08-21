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Пошкодження будинку та ліній електромереж: наслідки атаки дронів на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Пошкодження будинку та ліній електромереж: наслідки атаки дронів на Київщину
Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження одного приватного будинку
фото: пресслужба ДСНС

Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків повітряної атаки

У ніч на 21 серпня у Київській області під час понад 9-годинної повітряної тривоги ППО збивала ворожі цілі, постраждалих немає. Зафіксовано пошкодження одного приватного будинку та обриви електромереж, горіла трава. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворог продовжує атакувати нашу область ударними дронами. Повітряна тривога тривала всю ніч та ранок протягом більше 9 годин. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Станом на 11:00 внаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження одного приватного будинку, обриви ліній електромереж. Також в одному з районів виникла пожежа трав'яного настилу. Загорання ліквідовано», – написав Кравченко.

Пошкодження будинку та ліній електромереж: наслідки атаки дронів на Київщину фото 1

За його словами, більша частина уламків ворожих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків повітряної атаки.

Як повідомлялося, вночі та зранку 21 серпня російські загарбники намагалася атакувати Київ. Окупанти спрямували на столицю до 10 ударних дронів, їх було збито на підступах. 

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. 

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Теги: росія війна обстріл дрон тривога Київщина

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