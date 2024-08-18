Ворог атакував Київщину
Повідомлялося про роботу ППО на Київщині
Уранці 18 серпня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Вибухи пролунали в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.
Наразі офіційної інформації немає.
Перед цим Повітряні сили повідомили про ракету, що змінила курс на Київщину та закликали мешканців столиці терміново пройти в укриття.
Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Як повідомлялося, вранці 18 серпня, приблизно о 05:00, російські загарбники застосували балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у шість днів між кожною атакою.
За інформацією, яка перевіряється, окупанти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.
Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
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