Ворог атакував Київщину

Повідомлялося про роботу ППО на Київщині

Уранці 18 серпня на Київщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Вибухи пролунали в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

Наразі офіційної інформації немає.

Перед цим Повітряні сили повідомили про ракету, що змінила курс на Київщину та закликали мешканців столиці терміново пройти в укриття.

Нагадаємо, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, вранці 18 серпня, приблизно о 05:00, російські загарбники застосували балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у шість днів між кожною атакою.

За інформацією, яка перевіряється, окупанти знову, втретє поспіль, скоріше за все застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.