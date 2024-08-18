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Удруге за ранок ворог атакував Київ ракетами: які наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Удруге за ранок ворог атакував Київ ракетами: які наслідки
Ворожі ракети атакували столицю з південного напрямку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені

У неділю вранці російські окупанти вдруге за добу атакували Київ. Попередньо – ракетами типу «Іскандер-К». Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«За дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00, ворог атакував Київ вже крилатими ракетами! Попередньо, тип озброєння на кшталт «Іскандер-К». Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку», – йдеться в повідомленні.

Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені.

Станом на цю хвилину в Києві – без руйнувань та потерпілих.

Нагадаємо, що перед цим, приблизно о 05:00, російські загарбники застосували балістичне озброєння для завдання ракетного удару по Києву. Крім того, в бік столиці заходило кілька ударних БпЛА ворога. Обійшлося без руйнувань і постраждалих. 

Як повідомлялося, вранці 18 серпня одразу після оголошення тривоги в Києві пролунали вибухи. 

Крім того, сьогодні вранці вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

Теги: Київ війна ракетна атака

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