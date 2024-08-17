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Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
Уранці 17 серпня на околицях Києва було чутно вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

П’яту ніч поспіль ворог запускає по області ударні безпілотники

У ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«П’яту ніч поспіль ворог намагається атакувати нашу область ударними дронами. Сьогодні вночі тривога оголошувалася тричі. В області працювали сили ППО», – йдеться в повідомлені.

За словами Кравченка, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Також минулося без потерпілих.

Однак унаслідок падіння уламків сталося займання лісової підстилки. Пожежу вже ліквідували. Окрім того, пошкоджена покрівля одного приватного будинку. 

«Падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, що минулої доби російські загарбники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки. Шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина. 

Крім того, вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.

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Теги: війна Київщина дрон

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