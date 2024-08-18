Скільки ракет і дронів випущено по Україні за тиждень: Зеленський показав моторошні кадри

Президент оприлюднив відео наслідків російських ударів по українських містах

Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор», – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що за цей терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів – усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, знищують окупанта й захищають наші позиції.

«Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань. Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору», – сказав президент.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами.

Крім того, сьогодні вранці вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.