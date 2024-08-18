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Скільки ракет і дронів випущено по Україні за тиждень: Зеленський показав моторошні кадри

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки ракет і дронів випущено по Україні за тиждень: Зеленський показав моторошні кадри
Наслідки ракетного удару по Сумах, 17 липня 2024 р.
фото: ДСНС

Президент оприлюднив відео наслідків російських ударів по українських містах

Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор», – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що за цей терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів – усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, знищують окупанта й захищають наші позиції.

«Саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань. Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору», – сказав президент.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами.

Крім того, сьогодні вранці вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

Теги: обстріл Володимир Зеленський війна Україна

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