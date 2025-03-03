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Вівці замість газонокосарок. Американські фермери знайшли незвичний спосіб заробітку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вівці замість газонокосарок. Американські фермери знайшли незвичний спосіб заробітку
Надання послуг із «підстригання газонів» вівцями стали більш прибутковими, ніж вирощування бавовни
фото: Reuters

Аграрії займаються випасом тварин на сонячних фермах, щоб зберегти прибутковість свого господарства

Американські фермери почали здавати свої отари в оренду для випасу на сонячних фермах. Це дозволяє їм отримувати стабільний дохід, попри збитковість агросектора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Декілька фермерів у Техасі замінюють свої трактори на отари овець і починають займатися випасом тварин, щоб зберегти прибутковість свого господарства. Одним із таких способів є випасання овець поблизу сонячних панелей.

Отара овець жує траву, яка росте навколо сонячних панелей
Отара овець жує траву, яка росте навколо сонячних панелей
фото: Reuters

Як пише агентство, вперше за чотири покоління сім'я Рейнсів не посадила жодної бавовняної насінини минулого року. Тим часом Чед Рейнс здав більшу частину своєї техаської ферми в оренду сусідові.

Замість того, щоб орати поля, Рейнс цілий рік переганяв свою отару овець до сонячних електростанцій, щоб вони жували траву, яка росте навколо сонячних панелей. За його словами, угоди, які він уклав з п’ятьма сонячними компаніями за «природну послугу з підстригання газонів», були більш прибутковими, ніж вирощування бавовни.

Як повідомлялося, американські міста почали використовувати отари овець замість газонокосарок. Це сприяє запобіганню лісовим пожежам, захищає місцеву рослинність, середовище існування тварин, а також допомагає зберігати історичні місця.

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Теги: тварини фермер фермерство електроенергія

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