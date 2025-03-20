У Чорнобильському заповіднику критичний рівень ґрунтових вод: екологи б'ють на сполох

Умови малосніжної весни можуть негативно вплинути на водоплавних і навколоводних птахів

У заповіднику розповіли, що ситуація з обмілінням боліт спостерігається останні роки

На водно-болотних угіддях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спостерігається критична нестача вологи. Через посуху та малосніжну зиму обміліли й подекуди пересохли малі водойми й канали, це загрожує рослинам і тваринам заповідника. Про це інформує Главком з посиланням на Чорнобильський заповідник.

У заповіднику розповіли, що така ситуація з обмілінням боліт спостерігається останні роки. І нині вчені постійно моніторять рівень ґрунтових вод, працюють над проєктом відновлення природного гідрологічного режиму заплави річки Уж у межах колишніх меліоративних систем.

Працівники Чорнобильского заповідника вимірюють рівень ґрунтових вод фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

«На сьогодні ситуація на водно-болотних угіддях заповідника тривожна. Тривалий посушливий період протягом минулого літа, осені та безсніжна зима стали причиною обміління і навіть пересихання малих водойм і каналів. Прогнози щодо весняної повені також несприятливі – для неї просто немає таких передумов, як достатня зволоженість та промерзання ґрунту, снігозапаси на водозборах», – розповіли науковці заповідника.

Умови малосніжної весни можуть негативно вплинути на водоплавних і навколоводних птахів фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

Співробітники заповідника переймаються, що недостатньо дощова весна після безсніжної зими може негативно вплинути на водоплавних і навколоводних птахів. Дефіцит вологи також збільшує ризики виникнення пожеж в екосистемах. Втім, залишається невелика надія, що ситуацію можуть дещо пом’якшити весняні зливи.

Нагадаэмо, за даними останньої інвентаризації, з 2014 до 2024 року включно площа київських парків збільшилася на 637 га і становить 3 373,7 га. Також за цей час на території Києва оголосили або створили 61 територію чи об’єкт природно-заповідного фонду загальною площею понад 4,8 тис. га.

До слова, 22 березня, комунальне підприєсмтво «Плесо» запрошує киян на толоку з прибирання струмка Вершинка, який впадає в річку Либідь.