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У Чорнобильському заповіднику критичний рівень ґрунтових вод: екологи б'ють на сполох

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Чорнобильському заповіднику критичний рівень ґрунтових вод: екологи б'ють на сполох
Умови малосніжної весни можуть негативно вплинути на водоплавних і навколоводних птахів
фото: Денис Вишневський, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник/Facebook

У заповіднику розповіли, що ситуація з обмілінням боліт спостерігається останні роки

На водно-болотних угіддях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спостерігається критична нестача вологи. Через посуху та малосніжну зиму обміліли й подекуди пересохли малі водойми й канали, це загрожує рослинам і тваринам заповідника. Про це інформує Главком з посиланням на Чорнобильський заповідник

У заповіднику розповіли, що така ситуація з обмілінням боліт спостерігається останні роки. І нині вчені постійно моніторять рівень ґрунтових вод, працюють над проєктом відновлення природного гідрологічного режиму заплави річки Уж у межах колишніх меліоративних систем.

Працівники Чорнобильского заповідника вимірюють рівень ґрунтових вод
Працівники Чорнобильского заповідника вимірюють рівень ґрунтових вод
фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

«На сьогодні ситуація на водно-болотних угіддях заповідника тривожна. Тривалий посушливий період протягом минулого літа, осені та безсніжна зима стали причиною обміління і навіть пересихання малих водойм і каналів. Прогнози щодо весняної повені також несприятливі – для неї просто немає таких передумов, як достатня зволоженість та промерзання ґрунту, снігозапаси на водозборах», – розповіли науковці заповідника.

Умови малосніжної весни можуть негативно вплинути на водоплавних і навколоводних птахів
Умови малосніжної весни можуть негативно вплинути на водоплавних і навколоводних птахів
фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

Співробітники заповідника переймаються, що недостатньо дощова весна після безсніжної зими може негативно вплинути на водоплавних і навколоводних птахів.  Дефіцит вологи також збільшує ризики виникнення пожеж в екосистемах. Втім, залишається невелика надія, що ситуацію можуть дещо пом’якшити весняні зливи. 

Нагадаэмо, за даними останньої інвентаризації, з 2014 до 2024 року включно площа київських парків збільшилася на 637 га і становить 3 373,7 га. Також за цей час на території Києва оголосили або створили 61 територію чи об’єкт природно-заповідного фонду загальною площею понад 4,8 тис. га. 

До слова, 22 березня, комунальне підприєсмтво «Плесо» запрошує киян на толоку з прибирання струмка Вершинка, який впадає в річку Либідь. 

Теги: весна вчені Київщина Заповідники вода водойма Чорнобильська зона екологія

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