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Вдруге за останні два дні на Київщині виявлено сказ у домашнього кота

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вдруге за останні два дні на Київщині виявлено сказ у домашнього кота
Тільки своєчасне щеплення може захистити тварин та їх власників від смертельнонебезпечної хвороби
фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області/Facebook

Медицина на сьогоднішній день не має методів та засобів лікування сказу 

На Київщині виявлено ще один випадок захворювання на сказ у тварини. Діагноз підтверджено у кота, який мешкав у приватному домогосподарстві в Бучанському районі Київської області. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області. 

«Ми вкотре наголошуємо на небезпеці такого захворювання як сказ. Закликаємо всіх власників домашніх тварин відповідально ставитися до подвірних обходів з метою вакцинації ваших улюбленців проти сказу», – йдеться у повідомленні.

У Бучанській міській раді уточнили, що захворювання на сказ було зареєстровано по вулиці Яблунська. Безпритульний кіт, який загинув від цієї небезпечної хвороби, мав контакт з трьома домашніми тваринами.

«Відтак, у місті організовано подвірний обхід та проведення безкоштовних щеплень. Власники можуть також вакцинувати своїх тварин у приватних клініках, однак повинні повідомити про це до державної ветеринарної служби», – зазначили у Бучанській міськраді.

Якщо вашу тварину покусала інша тварина, про щеплення якої нічого не відомо, фахівці Держпродспоживслужби радять негайно звернутися до ветеринарного лікаря, він проведе необхідні заходи для запобігання розвитку хвороби. Якщо ж тварина вкусила людину, слід негайно звернутися до лікаря для медичного огляду та подальшого надання спеціалізованої допомоги.

Держпродспоживслужба нагадує, що медицина на сьогоднішній день не має методів та засобів лікування сказу. Тільки своєчасне щеплення домашніх улюбленців захистить їх та власників від смертельної інфекції.

Власники собак і котів можуть безкоштовно щепити своїх улюбленців проти сказу у Бучанській районній державній лікарні ветеринарної медицини.

  • Адреса: Бучанський район, смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 152
  • Тел.: 050-259-09-90

Також звернутися для вакцинації можна до Київської обласної державної лікарні ветеринарної медицини:

  • Адреса: м. Вишневе, вул. Балукова, 28
  • Тел.: 050-385-78-63

Нагадаємо, учора повідомлялося, що у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області, було зафіксовано випадок сказу у домашнього кота

Раніше через сказ неблагополучним пунктом 29 лютого було визначено село Виселку Ржищівської міської територіальної громади Київщини з прилеглими до нього угіддями та лісовими масивами в радіусі 10 км. Згідно із розпорядження Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 26.02.2025 епізоотичним вогнищем визнано село Виселка, загрозлива зона – мисливські угіддя товариства з обмеженою відповідальністю «Оксамит сервіс» та населені пункти Обухівського району Київської області.

Теги: медицина Київщина лікарня тварини сказ щеплення діагноз

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