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Українці на передовій просять не грошей, а зброю – духовний радник Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українці на передовій просять не грошей, а зброю – духовний радник Трампа
Пастор розповів деталі свого візиту на Київщину
фото: Facebook/Моше Асман

Марк Бернс: «Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві»

Духовний радник президента США Марк Бернс опублікував допис після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Бернса.

«Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп, чи президент Зеленський, тут гинуть справжні люди», – написав Бернс.

Пастор зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.

«Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей», – наголосив духовний радник Трампа.

Нагадаємо, в Україну з візитом прибув відомий американський пастор Марк Бернс, якого називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа.

До слова, Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України розміром 16 млрд крон ($1,6 млрд).

За словами шведського міністра, найбільшу частину пакета допомоги, 9,2 млрд крон, виділять на військове обладнання, яке Стокгольм закупить під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.

Пакет включає, серед іншого, підтримку української ППО, артилерії, супутникового зв'язку та морського потенціалу.

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Теги: США Буча Київщина зброя

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