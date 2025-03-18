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У селі під Києвом виявлено випадок сказу у кота

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У селі під Києвом виявлено випадок сказу у кота
Вишгородська районна державна лікарня ветеринарної медицини проводить безкоштовні щеплення собак та котів проти сказу
фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

У Держпродспоживслужбі нагадали, шо сказ не лікується, шансів на одужання немає

У селі Хотянівка, Вишгородського району Київської області, зафіксовано випадок сказу у домашнього кота. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управоіння Держпродспоживслужби в Київській області.

У Держпродспоживслужбі нагадали, шо сказ не лікується, шансів на одужання немає. Це смертельно небезпечне захворювання, яке передається від хворих тварин людині через укуси або подряпини. 

Щоб уникнути захворювання на сказ, слід керуватися такими правилами:

  • регулярно щеплювати своїх тварин від сказу ( не важливо, контактують вони з іншими тваринами чи ні, гуляють вони на вулиці чи живуть у квартирах);
  • уникати контактів з дикими, невідомими та безпритульними тваринами;
  • пояснювати дітям, чому не можна гратися, гладити невідомих тварин;
  • при укусі твариною негайно звернутися до лікарні швидкої невідкладної допомоги та державного лікаря ветеринарної медицини.

Вишгородська районна державна лікарня ветеринарної медицини проводить безкоштовні щеплення собак та котів проти сказу. Для того, щоб щепити ваших улюбленців, звертайтеся за такими адресами:

  • смт Димер, вул. Революції, 49 (з 8.00 до 16.00, понеділок – п'ятниця)
  • м. Вишгород, вул. Київська, 12 (з 8.00 до 16.00, понеділок – п'ятниця)
  • с. Вища Дубечня, вул. Чернігівська, 1 (з 8.00 до 16.00, понеділок – п'ятниця)

Нагадаємо, через сказ неблагополучним пунктом 29 лютого було визначено село Виселку Ржищівської міської територіальної громади Київщини з прилеглими до нього угіддями та лісовими масивами в радіусі 10 км. Згідно із розпорядження Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 26.02.2025 епізоотичним вогнищем визнано село Виселка, загрозлива зона – мисливські угіддя товариства з обмеженою відповідальністю «Оксамит сервіс» та населені пункти Обухівського району Київської області:

Раніше у селі Горохівське Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району було зафіксовано випадок сказу у кота

Теги: Київщина сказ тварини

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