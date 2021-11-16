На Київщині завиють сирени. Мешканців просять зберігати спокій

Для привернення уваги населення перед озвученням інформації вмикаються сирени

Мешканців Броварів попередили про перевірку централізованої системи оповіщення населення

18 листопада з 13:00 до 15:00 у місті Бровари буде проводитися перевірка централізованої системи оповіщення населення із включенням електросирен. Про це повідомляє пресслужба Броварської міської ради.

«Під час проведення перевірки просимо зберігати спокій та займатися повсякденними справами – вашому життю та здоров’ю нічого не загрожує!» – зазначається в повідомленні.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Броварської міської ради Броварського району Київської області нагадує громадянам про порядок дій при сигналі «Увага всім!».

Порядок оповіщення населення за сигналом «Увага всім!»

Основним способом оповіщення населення про надзвичайну ситуацію є передача інформації з використанням державних мереж радіо та телевізійного мовлення.

Для привернення уваги населення перед озвученням інформації вмикаються сирени, виробничі гудки та інші сигнальні засоби, які означають сигнал «Увага всім!», після якого негайно приводяться в готовність радіотрансляційні вузли, радіомовні і телевізійні станції, вмикаються мережі зовнішньої звукофікації.

Дії населення при сигналі «Увага всім!»

Почувши звуки електросирен, виробничих гудків, інших сигнальних засобів, кожний громадянин зобов’язаний:

увімкнути радіоприймач, телевізор

уважно прослухати звернення до населення, яке пролунає після відключення сирен, гудків тощо

продумати і виконати усі рекомендації, що пропонуються

винайти можливість сповістити про отриману інформацію сусідів чи знайомих, а при необхідності надати їм допомогу.

Тексти повідомлень передаються протягом 5 хвилин державною мовою, а також мовою, якою користується більшість населення в регіоні.

Нагадаємо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні ситуація з мігрантами загострилася.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у тих областях України, які межують із Білоруссю (Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська), у разі ризику міграційної кризи може бути запроваджено надзвичайний стан.