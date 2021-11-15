Криза на кордоні із Білоруссю. Американський генерал спрогнозував розвиток подій

НАТО розглядає кілька можливих сценаріїв військової ескалації у Європі

Західні держави припускають переростання міграційної кризи на білорусько-польському кордоні у повномасштабний військовий конфлікт Росії з НАТО. Про це в інтерв’ю виданню РБК заявив колишній командувач військами США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал Бен Ходжес.

За словами Ходжеса, існує кілька потенційно можливих сценаріїв розвитку подій, при яких за рішенням Кремля конфлікт може початися.

«Наприклад, Сувалкський коридор – це ключовий момент. Цей вузький шматок польської та литовської території між Білоруссю та Калінінградом має стратегічне значення, тому що, як ви знаєте, це сухопутний зв'язок між нашими балтійськими союзниками (Литвою, Латвією та Естонією) та іншою частиною НАТО/ЄС. Якби він був перекритий або заблокований силами РФ і Білорусі, у нас виникла б справжня проблема», – зазначив експерт.

Генерал Ходжес додав, що Росія може вирішити втрутитись у ситуацію після можливого кровопролиття на білорусько-польському кордоні, використовуючи його як формальний привід для закриття Сувалкського коридору.

«Це малоймовірно, але, на мій погляд, цілком можливо», – зазначив Ходжес.

Нагадаємо, раніше начальник штабу оборони Великобританії генерал сер Нік Картер заявив, що відносини Росії і країн Заходу відчувають небувалу напруженість.

Читайте також: