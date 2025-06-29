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У Києві сталася моторошна ДТП: тіло водія довелося вирізати з салону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві сталася моторошна ДТП: тіло водія довелося вирізати з салону
Рятувальники деблокували тіло водія легкового автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного інструменту
фото: ДСНС України/Telegram

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік

У ніч проти 29 червня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Так, о 03:19 ночі до рятувальників надійшло повідомлення про аварію на Кільцевій дорозі. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік.

У Києві сталася моторошна ДТП: тіло водія довелося вирізати з салону фото 1

«Рятувальники деблокували тіло водія легкового автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного інструменту. Також змили пальне з проїжджої частини», – вказали у ДСНС.

У Києві сталася моторошна ДТП: тіло водія довелося вирізати з салону фото 2

Причину події будуть встановлювати правоохоронці.

У Києві сталася моторошна ДТП: тіло водія довелося вирізати з салону фото 3

Раніше у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 15-річний підліток. Легковик зіткнувся з мопедом, на якому їхали двоє неповнолітніх.

Нагадаємо, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП на Львівщині, у якій постраждав неповнолітній. Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі Київ – Чоп поблизу зупинки села Красів Львівської області. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – сімнадцятирічного хлопця.

Також у Кривому Розі сталася смертельна аварія. 18 червня близько 16:50 на проспекті 200-річчя Кривого Рогу зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ 1975 року народження. Також постраждали три жінки – водійка Hyundai та пасажирки BMW і ВАЗ. Для надання медичної допомоги їх госпіталізували до міської лікарні.

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Теги: автомобіль рятувальники чоловік пальне Київ аварія

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