На Куренівці чоловік намагався зґвалтувати жінку у приміщенні консьєржа



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Хлопець, який зайшов у під'їзд будинку, завадив зґвалтуванню

8 січня пізно ввечері у Києві сталася чергова спроба зґвалтування. Це сталося у Подільському районі.

Як повідомляє Інформатор, хлопець заходив в під’їзд одного з багатоквартирних будинків на вулиці Білицькій і побачив, що в приміщенні консьєржа на жінці лежить чоловік і закриває їй рот.

Чоловік був напівголий, а жінка намагалася кричати. Очевидець не розгубився, і почав стягувати чоловіка. Злякавшись присутності третіх осіб, нападник втік. Вже через кілька хвилин приїхав екіпаж поліції.

Жінка розповіла правоохоронцям, що невідомий намагався її зґвалтувати, але хлопець, який зайшов у під’їзд, допоміг цього уникнути.

Однак, коли нападник тікав, він упустив свій гаманець, в якому знаходилися його документи.

Очевидець і його батько знайшли підозрюваного чоловіка і передали його поліцейським.

Деталі події мають з'ясувати правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 7 січня на проспекті Лобановського, 115 в Києві чоловік напав на дівчину, яка підходила до свого будинку. Невідомий завдав їй 17 ножових поранень.

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до дівчини підбіг невідомий, вдарив по голові й почав душити. Одночасно з цим зловмисник намагався зґвалтувати потерпілу та наносив їй у спину удари гострим предметом. Дівчина змогла вирватися й дійти додому, а фігурант втік. 19-річну потерпілу доставлено до лікарні з численними ножовими пораненнями спини. Наразі її життю нічого не загрожує.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення й затримання особи, причетної до вчинення злочину.