Оздоровлення дітей киян-захисників України. Як подати заявку онлайн

Для оформлення заяви відвідувати установи особисто не потрібно

У 2025 році вже понад 500 дітей киян-Захисників і Захисниць скористались можливістю пройти оздоровлення у супроводі дорослого. Тепер подати заяву на путівку стало зручніше – онлайн через Електронний кабінет Захисника. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда. інформує «Главком».

За словами чиновниці, понад 500 дітей вже оздоровились у супроводі понад 400 дорослих.

«Місто профінансувало програму на майже 5 мільйонів гривень. А головне – тепер для оформлення заяви не потрібно відвідувати установи особисто. Усе можна зробити онлайн через Електронний кабінет Захисника», – зазначила Марина Хонда.

Хто може скористатися?

Захисники і захисниці України, а також члени їхніх сімей, якщо дітям до 14 років.

Учасники Революції Гідності, якщо дітям до 14 років.

Законні представники дітей загиблих, зниклих безвісти або полонених захисників і захисниць – до досягнення дитиною 18 років.

Детальна інформація та перелік документів – в Електронному кабінеті захисника на міському Порталі послуг.

Нагадаємо, певні категорії киян, зокрема й внутрішньо переміщені особи, можуть отримати допомогу у розмірі 48 тис. грн протягом календарного року. Також матеріальну допомогу зможуть отримати кияни-захисники України, які отримали поранення або мають інвалідність внаслідок війни й потребують відповідних засобів. Щоб отримати допомогу, необхідно подати заяву та пакет документів до Управління соціальної та ветеранської політики за зареєстрованим або задекларованим у Києві місцем проживання. Із переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням.