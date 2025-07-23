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Японія передала для столичних лікарень сучасне реабілітаційне обладнання (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Японія передала для столичних лікарень сучасне реабілітаційне обладнання (фото)
Співпраця між Києвом та JICA є прикладом ефективного міжнародного партнерства
фото: пресслужба КМДА

Усе обладнання найближчим часом передадуть до міських реабілітаційних центрів і пансіонатів

Київ отримав сучасне реабілітаційне обладнання на суму понад $2млн – допомогу передало Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) в межах програми термінового відновлення України. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує «Главком».

За словами чиновниці, це є результатом довгих переговорів з Японією.Вона подякувала партнерам за чітку позицію і готовність допомагати людям, які цього потребують найбільше.

Японія передала Києву сучасне реабілітаційне обладнання
Японія передала Києву сучасне реабілітаційне обладнання
фото: пресслужба КМДА

До переліку переданого обладнання увійшли:

  • ноутбуки з програмним забезпеченням для людей із порушеннями зору;
  • роботизовані пристрої для реабілітації нижніх кінцівок;
  • пристрої для нейромʼязової реабілітації кисті;
  • складні електрокрісла для осіб з інвалідністю;
  • крісла колісні з функцією вертикалізації та електричним керуванням;
  • мобільні душові візки;
  • засоби підтримки пересування та інше обладнання.
Японія передала Києву реабілітаційне обладнання на 2 мільйони доларів у межах міжнародної програми відновлення
Японія передала Києву реабілітаційне обладнання на 2 мільйони доларів у межах міжнародної програми відновлення
фото: пресслужба КМДА
Передача обладнання відбулась у межах Програми невідкладного відновлення та реконструкції України, започаткованої урядом Японії
Передача обладнання відбулась у межах Програми невідкладного відновлення та реконструкції України, започаткованої урядом Японії
фото: пресслужба КМДА

Усе обладнання найближчим часом передадуть до міських реабілітаційних центрів і пансіонатів. Зокрема, воно потрапить до Дарницького і Святошинського дитячих будинків-інтернатів, центру «Аскольд», а також психоневрологічних закладів, геріатричного пансіонату та центрів для дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, у харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі у США. Як зауважив лікар-офтальмолог Роман Шебанов в коментарі «Главкому», військовим з порушеннями зору безкоштовно проводять реабілітацію у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

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Теги: Марина Хонда Київ столиця місцева влада Японія

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