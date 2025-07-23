Японія передала для столичних лікарень сучасне реабілітаційне обладнання (фото)

Співпраця між Києвом та JICA є прикладом ефективного міжнародного партнерства

Усе обладнання найближчим часом передадуть до міських реабілітаційних центрів і пансіонатів

Київ отримав сучасне реабілітаційне обладнання на суму понад $2млн – допомогу передало Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) в межах програми термінового відновлення України. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує «Главком».

За словами чиновниці, це є результатом довгих переговорів з Японією.Вона подякувала партнерам за чітку позицію і готовність допомагати людям, які цього потребують найбільше.

Японія передала Києву сучасне реабілітаційне обладнання фото: пресслужба КМДА

До переліку переданого обладнання увійшли:

ноутбуки з програмним забезпеченням для людей із порушеннями зору;

роботизовані пристрої для реабілітації нижніх кінцівок;

пристрої для нейромʼязової реабілітації кисті;

складні електрокрісла для осіб з інвалідністю;

крісла колісні з функцією вертикалізації та електричним керуванням;

мобільні душові візки;

засоби підтримки пересування та інше обладнання.

Японія передала Києву реабілітаційне обладнання на 2 мільйони доларів у межах міжнародної програми відновлення фото: пресслужба КМДА

Передача обладнання відбулась у межах Програми невідкладного відновлення та реконструкції України, започаткованої урядом Японії фото: пресслужба КМДА

Усе обладнання найближчим часом передадуть до міських реабілітаційних центрів і пансіонатів. Зокрема, воно потрапить до Дарницького і Святошинського дитячих будинків-інтернатів, центру «Аскольд», а також психоневрологічних закладів, геріатричного пансіонату та центрів для дітей з інвалідністю.

Нагадаємо, у харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі у США. Як зауважив лікар-офтальмолог Роман Шебанов в коментарі «Главкому», військовим з порушеннями зору безкоштовно проводять реабілітацію у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.