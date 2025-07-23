Японія передала для столичних лікарень сучасне реабілітаційне обладнання (фото)
Усе обладнання найближчим часом передадуть до міських реабілітаційних центрів і пансіонатів
Київ отримав сучасне реабілітаційне обладнання на суму понад $2млн – допомогу передало Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) в межах програми термінового відновлення України. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, інформує «Главком».
За словами чиновниці, це є результатом довгих переговорів з Японією.Вона подякувала партнерам за чітку позицію і готовність допомагати людям, які цього потребують найбільше.
До переліку переданого обладнання увійшли:
- ноутбуки з програмним забезпеченням для людей із порушеннями зору;
- роботизовані пристрої для реабілітації нижніх кінцівок;
- пристрої для нейромʼязової реабілітації кисті;
- складні електрокрісла для осіб з інвалідністю;
- крісла колісні з функцією вертикалізації та електричним керуванням;
- мобільні душові візки;
- засоби підтримки пересування та інше обладнання.
Усе обладнання найближчим часом передадуть до міських реабілітаційних центрів і пансіонатів. Зокрема, воно потрапить до Дарницького і Святошинського дитячих будинків-інтернатів, центру «Аскольд», а також психоневрологічних закладів, геріатричного пансіонату та центрів для дітей з інвалідністю.
Нагадаємо, у харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі у США. Як зауважив лікар-офтальмолог Роман Шебанов в коментарі «Главкому», військовим з порушеннями зору безкоштовно проводять реабілітацію у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
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