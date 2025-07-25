У Києві пожежа забрала життя двох людей

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У Києві внаслідок пожежі загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Сьогодні, 25 липня у Деснянському районі столиці виникла пожежа у приваткому будинку на вулиці Польовій. До пожежників надійшло повідомлення про загоряння о 17:42.

фото: ДСНС

Стало відомо, що загорівся приватний одноповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу о 18:57. Під час гасіння полум'я у будинку було виявлено тіла двох людей без ознак життя.

фото: ДСНС

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

До слова, під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів.