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У Києві пожежа забрала життя двох людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Києві пожежа забрала життя двох людей
У Києві загорівся приватний будинок
фото: ДСНС

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці

У Києві внаслідок пожежі загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Сьогодні, 25 липня у Деснянському районі столиці виникла пожежа у приваткому будинку на вулиці Польовій. До пожежників надійшло повідомлення про загоряння о 17:42.

У Києві пожежа забрала життя двох людей фото 1
фото: ДСНС

Стало відомо, що загорівся приватний одноповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу о 18:57. Під час гасіння полум'я у будинку було виявлено тіла двох людей без ознак життя.

У Києві пожежа забрала життя двох людей фото 2
фото: ДСНС

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

До слова, під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів. 

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Теги: смерть ДСНС Київ пожежа

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У Києві пожежа забрала життя двох людей
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