Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві виявлено сумнівний тендер на понад 100 млн грн: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві виявлено сумнівний тендер на понад 100 млн грн: деталі
Закупівля стосувалася будівництва гідровузла
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Фахівці Бюро економічної безпеки встановили низку порушень, що стосувалися одного з учасників процедури

Бюро економічної безпеки України повідомило про виявилення численних порушеннь під час проведення тендеру на 100 млн грн, його оголосило одне з управлінь будівництва районної державної адміністрації у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки

Як повідомили у бюро, закупівля стосувалася будівництва гідровузла.

«У ході аналітичного дослідження тендерної документації фахівці БЕБ встановили низку порушень, що стосувалися одного з учасників процедури. Зокрема, йдеться про відсутність належних дозвільних документів, недостатню матеріально-технічну базу, а також відсутність у компанії працівників з відповідною кваліфікацією та досвідом виконання аналогічних робіт», – йдеться у повідомленні.

У Бюро економічної безпеки зазначили, що  після виявлених порушень аналітики направили столичним посадовцям лист про виявлені ризики втрати державних мільйонів. Закупівлю скасували.

У бюро також нагадали, що це не перший випадок виявлення сумнівних тендерів у столиці цього місяця. Днями аналітики знайшли ризики втрати з державного бюджету 45 млн грн. Тоді йшлося про тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги, який оголосила одна із лікарень Києва.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.  Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати кандидатуру Олександра Цивінського. Раніше уряд відхилив пропозицію про його призначення.

До слова, нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що відмова уряду призначили обраного голову БЕБ відповідала законам і нормативно-правовим актам. 

Теги: Бюро економічної безпеки України держзакупівлі тендер Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вихід зі станції метро «Святошин» до Чорнобаївської площі був тимчасово зачинений через ліквідацію наслідків ворожої атаки
Рух транспорту біля метро «Святошин» та на вул. Івана Виговського відновлено
23 червня, 15:44
Неля Куковальська займає посаду керівниці Нацзаповідника «Софія Київська» вже понад 20 років
Директорку Нацзаповідника «Софія Київська» поновлено на посаді після восьми місяців перевірок
24 червня, 08:39
Фермерські продукти від виробників можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві 1-6 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
30 червня, 12:40
Раніше в цьому місці були облаштовані нерегульовані пішохідний перехід і велопереїзд
«Розумний» світлофор з'явився на жвавому переході у Деснянському районі (фото)
2 липня, 15:52
Від сильного удару мотоцикл відкинуло на відбійник
На Кільцевій дорозі сталася смертельна ДТП за участі 21-річного мотоцикліста
7 липня, 09:03
Посадовця затримано у порядку ст. 208 КК України.
Екскерівник «Київзеленбуду» затриманий за підозрою у розтраті майже 350 тис. грн: деталі справи
14 липня, 12:58
Фігурантам справи загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна
Двоє арештантів київського СІЗО підозрюються в організації диверсій на замовлення спецслужб РФ
15 липня, 15:37
Команда «Антонова» успішно завершила модернізацію «Руслана» у червні 2025 року
«Антонов» пояснив, який цивільний літак пролетів кілька днів тому над Києвом
17 липня, 07:20
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух бульваром Вацлава Гавела обмежено до кінця літа
Вчора, 15:39

Новини

У Василькові невідомий відкрив вогонь по чоловікові у Range Rover
У Василькові невідомий відкрив вогонь по чоловікові у Range Rover
У Вишневому поліцейські взяли у кайданки чоловіка, який сокирою зарубав дружину
У Вишневому поліцейські взяли у кайданки чоловіка, який сокирою зарубав дружину
У Києві виявлено сумнівний тендер на понад 100 млн грн: деталі
У Києві виявлено сумнівний тендер на понад 100 млн грн: деталі
Сім локацій у столиці буде звільнено від незаконної реклами: де триватиме демонтаж
Сім локацій у столиці буде звільнено від незаконної реклами: де триватиме демонтаж
На Київщині на трьох пляжах виявлено перевищення кишкової палички. Де можна купатися
На Київщині на трьох пляжах виявлено перевищення кишкової палички. Де можна купатися
Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика
Поліція затримала киянина, який відкрив стрілянину, святкуючи перемогу Усика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
59K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
11K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
3717
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3664
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua