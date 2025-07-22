У Києві виявлено сумнівний тендер на понад 100 млн грн: деталі

Фахівці Бюро економічної безпеки встановили низку порушень, що стосувалися одного з учасників процедури

Бюро економічної безпеки України повідомило про виявилення численних порушеннь під час проведення тендеру на 100 млн грн, його оголосило одне з управлінь будівництва районної державної адміністрації у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Як повідомили у бюро, закупівля стосувалася будівництва гідровузла.

«У ході аналітичного дослідження тендерної документації фахівці БЕБ встановили низку порушень, що стосувалися одного з учасників процедури. Зокрема, йдеться про відсутність належних дозвільних документів, недостатню матеріально-технічну базу, а також відсутність у компанії працівників з відповідною кваліфікацією та досвідом виконання аналогічних робіт», – йдеться у повідомленні.

У Бюро економічної безпеки зазначили, що після виявлених порушень аналітики направили столичним посадовцям лист про виявлені ризики втрати державних мільйонів. Закупівлю скасували.

У бюро також нагадали, що це не перший випадок виявлення сумнівних тендерів у столиці цього місяця. Днями аналітики знайшли ризики втрати з державного бюджету 45 млн грн. Тоді йшлося про тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги, який оголосила одна із лікарень Києва.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського. Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати кандидатуру Олександра Цивінського. Раніше уряд відхилив пропозицію про його призначення.

До слова, нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що відмова уряду призначили обраного голову БЕБ відповідала законам і нормативно-правовим актам.