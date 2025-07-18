У Києві повітряна тривога тривала 59 хвилин

Тривога була пов'язана з загрозою застосування балістики

Станом на 19:34 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. О 20:34 пролунав відбій.

«Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – наголошує КМДА.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, наразі триває 1241-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.